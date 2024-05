Amanda Miguel honra sus raíces argentinas con diez joyas musicales

“Yo Soy”, ese es el mensaje del nuevo álbum de la gran Amanda Miguel, a modo de instrospeccion muscial con el que honra su identidad cultural y conecta con sus raíces argentinas como nunca antes.

Más allá de ser un álbum, la producción, que incluye diez joyas musicales, es un homenaje a los grandes clásicos del folclore latinoamericano que cobran nueva vida en la potente voz de Amanda Miguel. Lanzado bajo el sello de DIAM Music, Amanda Miguel presenta este proyecto musical como el más importante de su carrera.

El álbum producido por el músico y productor argentino, Pablo Ahmad, incluye los temas que entiende mejor definen su esencia y su forma de percibir la vida.

Amanda Miguel le dedica este proyecto especial a su tierra natal Argentina, mientras comparte con la gente su lado más personal, su esencia, sus raíces y sus recuerdos, sintiéndose 100% Latinoamericana. De igual forma, el álbum presenta grandes colaboraciones con personalidades importantes del folclore latinoamericano incluyendo a León Gieco en “Solo Le Pido a Dios”, Piero en “Soy Pan, Soy Paz, Soy Más” y Soledad Pastorutti en “Balderrama”.

“La música es una belleza y es lo más hermoso del planeta. Estas joyas musicales a mucha gente le hacen falta tener cerca y escuchar, porque alegra el alma, alegra la existencia y hace a uno más sensible de las cosas de la vida, más conscientes y nos da la opción de ser mejores personas”, consideró la artista ganadora del Grammy a la Excelencia Musical.

Recomendados

“A mí este disco me ayudó muchísimo porque me permite verme en las letras de las canciones un poco como soy yo, como quiero ser, como me quiero ver, cómo quiero sentir, porque yo siento que este disco de raíces latinoamericanas me representa absolutamente, por eso se llama Yo Soy, Amanda Miguel”, describió en entrevista con ActivoPR.com

Sobre el proceso creativo, abundó: “Busqué cosas que interiormente sintiera, porque en la medida que una las siente, las puedo transmitir... Un poco lo hice en gran gratitud a Mercedes Sosa, que siempre admiré y por lo que trascendió ella en la música, que es una maravilla. A Mercedes Sosa la vi muy chiquita en el teatro de mi abuelo. Yo nací en la Patagonia y la música folclórica pues es la música de mi tierra, la tierra que me vio nacer, y bueno, después la vida me fue me fue llevando”.

“En cada canción me veo reflejada, es una introspección verdadera, y siento que mucha gente se puede ver en ella porque todo lo que se dice es una maravilla. El disco es cultura, así que me di el lujo de decir lo que quiero hacer ahora. No creo que me vuelva una intérprete y artista que va a cantar pura música folclórica latinoamericana por este disco. Creo que voy a hacer otro más, porque me llenan de orgullo, es como un premio a mí misma porque nunca me había dedicado a esto, y siento que vale la pena hacerlo, es muy positivo”, reflexionó.

A la par con el lanzamiento de “Yo Soy”, estrena el tema de enfoque y video musical “Como La Cigarra”, es testimonio sobre la capacidad del ser humano de morir y volver a nacer, como la cigarra que emerge para cantar una vez más. Por su parte, el video musical, estuvo a cargo de Raúl Ramón y su equipo en Salta, Argentina, con quienes Amanda Miguel convivió por más de 1 mes recorriendo diferentes locaciones de su natal Argentina para filmar los espectaculares visuales plasmados en los videos de “Yo Soy”.

Como preámbulo al lanzamiento del álbum, Amanda Miguel estrenó los temas “Todo Cambia”, “Solo Le Pido a Dios”, “Soy Pan, Soy Paz, Soy Más” y “Balderrama”. Cada una de estas canciones reflejan su identidad y su esencia, que marcaron una etapa de su vida y cuyo hilo conductor no solo es la nostalgia, sino también la expresión más pura del arte musical latinoamericano.

Lista de Canciones de “YO SOY”:

1 Sólo le pido a Dios

2 Balderrama

3 Como la cigarra (Focus track)

4 Yo vengo a ofrecer mi corazón

5 Todo cambia

6 Soy pan, soy paz, soy más

7 No dejen que el chino hable

8 Alfonsina y el mar

9 Engañera

10 Honrar la vida

Con esta magistral producción, Amanda Miguel se estará presentando el 10 y 11 de mayo en California, para luego embarcarse en una gira por Latinoamérica.