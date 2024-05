VIDEO: Nicky Jam presume a su nuevo amor mientras Aleska Génesis se aferra a una reconciliación

A finales del mes de marzo, la modelo venezolana, Aleska Génesis, causó revuelo en las redes sociales, luego de revelar en “La Casa de Los Famosos 4” (LCDLF) que está aferrada a reconciliarse con el exponente urbano boricua, Nicky Jam, con quien espera “casarse” y “tener hijos”.

“Si la vida me vuelve a unir a Nicky es para casarnos y tener hijos”, expresó la modelo, quien además catalogó al artista como un caballero que siempre la ha tratado con mucho respeto, y dejó claro que actualmente ellos siguen siendo amigos.

“Nicky fue esa persona que me salvó, me hizo renacer y creer de nuevo en el amor. Puedo decir que es un hombre espectacular, ha sido un gran caballero y se ha mantenido firme. Hoy por hoy, somos muy buenos amigos. Amor, felicidad y alegría nos sobró, pero ambos teníamos que sanar muchas cosas y eso fue lo que nos faltó”, contó la venezolana.

También, en una conversación previa con su compañero de cuarto, el excampeón de la MLB dominicano, José “La Melaza” Reyes, detalló que la relación amorosa entre ambos fue una “tóxica”.

“Habíamos sido muy tóxicos el uno con el otro en querer tener todo el control, o sea, primero 24/7 juntos, segundo, teníamos nuestras ubicaciones, él me revisaba el teléfono, yo le revisaba el teléfono, yo veía todo lo que le decían, él veía todo lo que me decían, entonces de alguna manera eso crea conflicto”, sostuvo.

Recomendados

Génesis confesó que aunque se “querían mucho”, al final, las cosas no funcionaron, debido a los problemas que venían arrastrando tiempo atrás, destacando las inseguridades del cantante.

“Supuestamente lo hicimos para tener confianza, pero eso genera desconfianza, me bloqueó a todos los hombres y él me dedicaba sus canciones, pero cuando veo que me etiquetan donde había dos rubias dónde era mi puesto”, agregó.

La relación entre el cantante Nicky Jam y Aleska Génesis duró siete meses. En 2022, pusieron fin a su romance. La mujer de 32 años también fue novia del cantante urbano colombiano, Maluma, y su compatriota, el futbolista, James Rodríguez.

Ahora, el puertorriqueño acudió a sus redes sociales a presentar su nuevo amor: la colombiana, Juana Valentina Varón.