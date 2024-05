TOMORROW X TOGETHER arranca el tour mundial ‘ACT : PROMISE’ en Corea

La ‘it band’ de la Generación Z o los recientemente apodados como “rompecorazones de la Generación Z”, TOMORROW X TOGETHER, agrupación conformada por SOOBIN, YEONJUN, BEOMGYU, TAEHYUN y HUENINGKAI dieron inicio a su tercera gira mundial, “TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR <ACT: PROMISE>”, con tres conciertos completamente agotados en el KSPO Dome de Seúl en Corea del Sur.

TOMORROW X TOGETHER arranca el tour ‘ACT : PROMISE’. / Foto: Cortesía (BIGHIT MUSIC)

Como parte de la gira ‘ACT: PROMISE’, TOMORROW X TOGETHER ofrecerá 22 conciertos en total en trece ciudades alrededor del mundo, sin embargo, los primeros tres shows de su tercer tour, se llevaron a cabo los días viernes 3, sábado 4 y domingo 5 de mayo, en Seúl. Posteriormente se trasladarán a Estados Unidos donde darán once espectáculos y finalizarán en Japón para ocho conciertos más.

Esta gira mundial se desprende tras el lanzamiento de su más reciente material discográfico ‘minisode 3: TOMORROW’, que es su sexto mini álbum de estudio y que cuenta con siete temas en total, entre ellos, ‘Deja Vu’, el sencillo principal y un remix del mismo.

TOMORROW X TOGETHER arranca el tour ‘ACT : PROMISE’

Para el inicio de la gira ‘ACT : PROMISE’, SOOBIN, YEONJUN, BEOMGYU, TAEHYUN y HUENINGKAI, nuevamente sorprendieron a MOA (nombre de su fandom) de todo el mundo, al transmitir de manera simultánea los tres conciertos llevados a cabo en el KSPO Dome de Seúl, por medio de la plataforma de Weverse, sin dejar de lado que se contó con el famoso multiview, que le permitió a los espectadores ver el show desde seis perspectivas diferentes; una grupal y una por cada miembro de la agrupación.

TOMORROW X TOGETHER presentó 26 canciones en total entre las que destacan, “Deja Vu”, “Devil by the Window”, “Sugar Rush Ride”, “Chasing That Feeling”, “Magic”, “LO$ER=LO♡ER”, “Back For More”, “Good Boy Gone Bad”, “I’ll See You There Tomorrow”, “Miracle” y muchos otros más. Cabe destacar que en esta gira, MOA podrá ver actuaciones cautivadoras a mayor escala en comparación con el tour anterior, ‘ACT: SWEET MIRAGE’, el cual también dio inicio en el KSPO Dome, sin pasar por alto que dicha gira también concluyó en Seúl pero con dos conciertos en el Gocheok Sky Dome.

Como ya es costumbre en los shows de k-pop, entre cada segmento se proyectan los famosos VCR que son pequeños videos los cuales narran una historia y para la gira ‘ACT : PROMISE’, se dividió en cinco secciones, ‘FIND THE NAME’ (‘ENCUENTRA EL NOMBRE’), ‘THE REALITY’ (’LA REALIDAD’), ‘GROWING PAIN’ (‘DOLOR CRECIENTE’), ‘I’LL BE THERE TOMORROW’ (‘ESTARÉ AHÍ MAÑANA’) y ‘LAND OF PROMISE’ (‘TIERRA PROMETIDA’).

Asimismo, durante el final del concierto, cada integrante de TOMORROW X TOGETHER se tomó un tiempo para dedicar unas emotivas palabras a MOA de todo el mundo, quienes sin importar la hora y el lugar se reunieron para presenciar el inicio de esta gira. Publimetro México tuvo la oportunidad de estar en el segundo día del tour donde el líder SOOBIN dijo lo siguiente, “Aunque esperamos que todos en el mundo sean felices, espero que la felicidad y la fortuna lleguen un poco más a menudo a nuestros MOAs y, para que eso suceda, también haremos nuestro mejor esfuerzo, así que espero que estés con nosotros durante mucho tiempo”.

Por su parte, YEONJUN compartió, “Quiero decir que estoy muy agradecido, MOAS gracias por hacer que este lugar brille con nosotros” y HUENINGKAI añadió, “Juntos continuaremos llenando el escenario con presentaciones geniales, así que vale la pena esperarlo y, aunque vamos a emprender nuestra gira mundial, volveremos pronto, así que puedes esperar. Nos aseguraremos de regresar con actuaciones aún mejores. Te amo”.

BEOMGYU compartió, “Quiero convertirme en un artista que pueda devolver todo este amor a nuestros MOAs, así que trabajaré duro con los miembros para convertirme en alguien de quien pueda estar orgulloso, así que por favor quédate con nosotros por mucho tiempo”, a lo que TAEHYUN agregó, “Me siento muy bien de que estemos haciendo esto durante 3 días! Fui feliz ayer, estoy feliz hoy y voy a ser feliz mañana, así que me siento muy feliz creo. que deberíamos hacerlo durante 4 o 5 días la próxima vez”.

