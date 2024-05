Todo parecía indicar que esta semana los seguidores de la boricua Maripily Rivera en la cuarta temporada del reality show “La casa de los famosos”, de la cadena Telemundo, descansarían de las votaciones luego que esta ganara el pasado lunes, la prueba de liderazgo e inmunidad para ser nominada.

Sin embargo, algunos fanáticos de Rivera han expresado en las redes sociales la unión del “Team Tierra con Puerto Rico” para votar por el mexicano Rodrigo Romeh, quien se encuentra nominado en la decimoquinta semana del programa y es aliado de la boricua dentro de la competencia.

Luego de que fuera cerrado el cuarto Tierra, los dos habitantes que quedaban de la dicha habitación se mudaron a Fuego con Paulo y Patricia, a quienes Maripily y Romeh no nominaron esta semana. Esto podría llevar a los seguidores de Maripily a apoyar también esta semana a Patricia y Paulo con sus votos.

La noche del jueves, Romeh fue nominado junto a Patricia Corcino, Lupillo Rivera, Paulo Quevedo y José “La Melaza” Reyes.

Romeh enfrenta su séptima sentencia, mientras Lupillo, Patricia y Paulo fueron nominados por cuarta vez cada uno. Por su parte, el dominicano “Melaza” fue nominado por segunda vez en las quince semanas que lleva el programa al aire.

Hasta esta semana, los más nominados de la temporada son Maripily, Rodrigo y Clovis Nienow, quien fue eliminado sorpresivamente en la decimotercera semana, con siete cada uno.

Uno de los nominados será salvado el domingo, mientras el nombre del decimoquinto eliminado se conocerá la noche del lunes.

¿Por quién votarán los seguidores de Maripily en la semana 15 de “La Casa de los Famosos 4″?

Jimena Gállego, copresentadora mexicana del reality show “La casa de los famosos”, de la cadena Telemundo, denunció en un video en vido que ha recibido fuerte mensajes de muchos fanáticos del programa a medida que se acerca la final del mismo.

“A mí me desean la muerte, si subo una foto de mi perro le desean la muerte y peores cosas y a mis hijas que las abusen, o sea me han dicho cosas fuertes”, manifestó Gállego en una transmisión en vivo que hizo recientemente en sus redes sociales.

“Pero es así, no hay manera de controlarlo. Es lo que cada quien tenga en su corazón y si la persona que decide a mí o a quien sea mandar ese mal es lo que vive en su corazón y en sus sentimientos, no en el mío. Entonces yo la verdad no me lo tomo personal. Este es un programa que genera muchísimas pasiones y así es y tenemos que estar, sobre todo los que trabajamos aquí sabemos que esto es así”, añadió.

Asimismo, la también cantante y actriz, aceptó que sus declaraciones y opiniones no le caerán “bien a todo el mundo”.

“Así como me han dicho de todo horrible por apasionamiento, también recibo muchísimo amor, muchísimas felicitaciones por mi conducción, por mi trabajo, que es lo que a mí me importa. Yo puedo caer bien o mal, no soy monedita de oro, pero mi trabajo yo aquí quiero venir a hacerlo bien todos los días y dar el 100 % de mí. Y eso es lo que a mí me importa, que el público vea que soy una profesional de la televisión y que trato siempre de hacer el mejor esfuerzo para comunicar las ideas, para que la pasión siga creciendo. Pero no hay manera de parar el hate, como no hay manera de parar el love, son las dos: la oscuridad y la luz y así es la vida y así es el mundo y para mí está bien así como es, no podemos hacer algo para cambiarlo”.

Esta aseguró, además, que el hate y críticas que recibe por el programa, no le afectan.

“Yo sé quién soy, yo sé el trabajo que hago y yo sé el amor que tengo por La casa de los famosos. Obviamente cuando me equivoco no me gusta, pero eso es algo mío, cuando cometo un error en cosas; pero como yo sé que vengo aquí a hacer lo mejor y a dar lo mejor de mí y a hacer mi chamba pues a muchos les puede gustar, a muchos no mi estilo; también si comento una cosa o no, pero tampoco porque me vaya a tundar un equipo u otro yo no voy a dejar de decir lo que yo pienso, lo que yo he visto porque al final es lo que veo y es muy de interpretaciones”.

LCDLF 4, que inició el martes, 23 de enero de 2024, ahora cuenta con 9 habitantes luego de las eliminaciones de Christian Estrada, Leslie Gallardo, Fernando Lozada, Mariana González, Sophie Durand, Daniela Alexis “Bebeshita” Barceló, Robbie Mora, Guty Carrera, Alfredo Adame, “La Bronca”, Isis Serrath Gutiérrez, Ariadna Gutiérrez, Clovis Nienow y Cristina Porta, las renuncias de Thalí García, Gregorio “El Titi” Pernía y Pedro “La Divaza” Figueira y la expulsión de Carlos Gómez.