“No lo hice con mala intención”: Rubén Sánchez pide perdón por comportamiento durante debate del PPD

El periodista Rubén Sánchez emitió unas expresiones donde finalmente se disculpó por su comportamiento durante el debate de candidatos a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD) y por enfrentamientos con el equipo de campaña de Juan Zaragoza posterior al evento.

Fue a través de una grabación de audio que Sánchez realizó sus disculpas, las mismas fueron transmitidas a través del noticiero de las 5 de la tarde de Noticentro en Wapa TV, mismo canal donde se transmitió el debate.

“Mi comportamiento y expresiones fuera del aire, durante y posterior al debate primarista de los candidatos a la gobernación por el PPD, no fue el correcto ni adecuado. Como líder que sirve como ejemplo para nuestro país y nuevas generaciones, mi comunicación debe ser de altura, alineada con los valores de WAPA. Reconozco que la manera en que yo me comporté y expresé hacia la señora Idalia Colón y su equipo al ser cuestionado e increpado sobre mi participación en el debate no fue adecuado y lo lamento”, expresó,

“La realidad es que no lo hice con mala intención y por lo tanto, le pido disculpas a la señora Idalia Colón, su equipo de trabajo y a cualquier otra persona que se haya sentido ofendida. Tienen mi compromiso de continuar brindando la cobertura de alto nivel, de profesionalismo, que nuestro pueblo merece. Su confianza y apoyo, significan mucho para mí”, añadió.

El pasado mes de abril, el periodista protagonizó una controversia con el equipo de campaña del senador y precandidato del PPD, especialmente contra la directora de campaña Idalia Colón tras el debate de la colectividad que se televisó por Wapa TV.

Zaragoza y Rubén Sánchez protagonizaron varios enfrentamientos durante el debate.

Posterior al debate, el periodista contó que fue increpado por miembros del equipo de campaña de Zaragoza incluyendo a Colón y el director político Charlie Hernández.

“Hay tres estúpidos allí, una señora que me trató de regañar delante de la gente y yo la mandé para donde se merecía, pero fue fuera del aire, lo hubiese hecho en el aire también, es una tal Idalia, yo no sé ni quién es, esa señora irrespetuosa, irresponsable, cafre, me trató...a esta edad a mí, regañarme delante de la gente. Una doña ahí, pues yo la mandé para donde se merecía, la volvería a mandar cincuenta veces más. Entonces una estúpida, que se llama Betsy que quería que me sacaran de WAPA allí a mí, una idiota”, fue parte de lo que expresó Sánchez en su programa radial.

Además, el periodista acusó al exlegislador Charlie Hernández de “tirar un vaso al piso” en una discusión por la manera en que realizó sus preguntas al precandidato a la gobernación.

Luego el periodista emitió unas segundas expresiones en su programa radial donde catalogó el asunto como un “chisme”, sin embargo, en el día de hoy se dan sus disculpas.