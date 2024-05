Marlene Favela reacciona a la supuesta paternidad de Fernando Colunga y Blanca Soto

Marlene Favela fue sorprendida al ser cuestionada sobre el hijo que, supuestamente, tuvieron Fernando Colunga y Blanca Soto, hace algunos meses, pues la famosa compartió créditos en la telenovela ‘El Maleficio’, junto al actor, por lo que podría tener más detalles sobre el nacimiento del bebé.

Aquí te contamos qué dijo la protagonista de telenovelas sobre lo ocurrido entre sus colegas, pues, hasta el momento, no hay una confirmación por parte de ninguno de los dos.

¿Qué dijo Marlene Favela?

La presentadora Alix Aspe confirmó en ‘Despierta’ de N+ que Colunga había dado la bienvenida a su primer hijo, un niño.

Durante una reciente conferencia de prensa, Marlene Favela fue preguntada si había tenido la oportunidad de felicitar a su colega o darle consejos sobre la crianza del niño.

“Nombre, ¿quién soy yo para dar consejos? Yo no soy quién”, respondió ante un encuentro con los medios en México.

La actriz reaccionó con sorpresa e incredulidad ante la noticia sobre la reciente paternidad de Fernando Colunga.

“¿Cómo?, ¿cuándo?, ¿cuándo estábamos grabando la novela? No, imposible, me hubiera enterado, ¿cómo? Oigan, yo vivo en otro planeta”, expresó Marlene.

“¿Pero es real?, ¿cuándo estábamos grabando la novela? No, no lo compartió. No sabía, me estoy enterando”, agregó.

La actriz extendió sus buenos deseos al recién estrenado padre, y al descubrir que la madre era Blanca Soto, comentó que el bebé seguramente sería muy hermoso.

“Yo a Fernando lo quiero muchísimo y si sí, si es vedad, me alegro muchísimo, un hijo siempre es una bendición”, compartió. “¡Ah mira! Qué guapos, imagínense a ese bebé, bueno, ¡qué belleza!”, dijo Favela.

Lo que se sabe del hijo de Fernando Colunga y Blanca Soto

Hace unos meses, se informó que la pareja de actores se convertiría en padres, destacando que ninguno de los dos confirmó la noticia, y hasta el momento no se sabe si ahora están disfrutando de su paternidad, pues ambos suelen ser muy reservados con su vida privada.