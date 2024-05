Luis A. Miranda, Jr. reflexiona sobre su trayectoria

Incansable. Así el dramaturgo puertorriqueño Lin-Manuel Miranda, describe a su progenitor, Luis Antonio Miranda, Jr., autor de Incansable, libro en el que comparte una narrativa autobiográfica, de sus primeros días como activista puertorriqueño con mentalidad radical, hasta sus décadas subsecuentes como consultor político, radicado en New York.

En las páginas, Miranda, Jr. profundiza sobre política, democracia, demografía y temas sociales, entre otros.

“Lin-Manuel decía muchas veces que cuando se trepaba a la escena a hacer el papel de Hamilton, tenía que pensar en su papá, alguien que vino del Caribe, haciendo malabarismos todo el tiempo, haciendo muchas cosas a la vez, para ayudar a su familia y para ayudar a su comunidad. Así que el libro nace de eso, pero se le añade lo que yo he hecho que impacta a la comunidad latina, a la creación de esa latinidad, donde ahora somos 62 millones de latinos en los Estados Unidos”, explicó a Metro sobre la inspiración para plasmar sus experiencias en papel.

De acuerdo con el activista político y comunitario, sus amigos también lo motivaron a expresarse en la publicación sobre lo que ha aprendido acerca del voto latino y lo que quiere enseñar.

“Mientras hago esto, me doy cuenta de que mi familia es piedra angular en todo lo que yo he hecho. Así que la familia se convierte en protagonista del libro porque es importante en todo lo que he podido conseguir. Primero todo lo que hacemos mi mujer (Luz Towns-Miranda) y yo, pero cuando Lin-Manuel se convierte en la figura que se convierte, nos da un megáfono que no teníamos anteriormente para decir las cosas que creemos son importantes para ayudar a nuestra comunidad. Así que todo ese tipo de cosas es lo que se recoge en el libro”, describió.

Al indagar sobre los desafíos, compartió: “Ser latino en los Estados Unidos es un superpoder, pero también es una lucha continua, y aquellos de nosotros que estamos un poco mejor, tenemos que seguir ayudando a aquellos que todavía necesitan ayuda para llegar a algún sitio”.

“Hay que seguir creando más oportunidades y es de lo que hablo continuamente, porque mi familia puede tener a Lin-Manuel, pero no es la única. Es una familia prototipo de la comunidad latina, que luchamos diariamente para echar adelante a nuestros muchachos, a nuestra familia y a nuestra comunidad”, destacó el también filántropo.

A su juicio lo más importante que recoge la publicación es que: “La lucha nunca acaba. Cuando tienes un logro, celébralo, pero empieza el próximo, porque van a haber 10 cosas incompletas que todavía necesitan de tu energía, de tu trabajo, de tu inteligencia, de tu capacidad de agrupar gente, de ser parte de grupos más grandes que están peleando por la misma cosa”.

¿Y cuál es su parte favorita del libro?

“Es la transición del boricua muchachito que llega a la ciudad de Nueva York, que no le importaba lo que estuviera sucediendo en la ciudad de Nueva York. Yo estaba en Nueva York, iba a clases en Nueva York, trabajaba en Nueva York, pero mi vida política todavía estaba en Puerto Rico. Continuamente estaba pendiente de lo que estaba pasando en Puerto Rico. Nueva York tenía cientos de miles de familias puertorriqueñas y latinas que necesitaban que me envolviese en los grupos que estaban allí para luchar por sus derechos democráticos”.