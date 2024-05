Eladio Carrión rinde homenaje a su madre en Sol María

Las lluvias de mayo y los fuertes aguaceros registrados durante la tarde y la noche del jueves no fueron impedimento para que miles de personas llegaran hasta el Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelot, para presenciar el primero de una serie de conciertos del cantante del género urbano Eladio Carrión.

La serie de espectáculos Sol María, nombre del álbum lanzado a principios de año como un homenaje de Carrión a su madre, inició al filo de las diez de la noche con una introducción de imágenes familiares del artista proyectadas en pantallas en la tarima principal.

“Los papás aman un montón, eso está claro. Pero el amor de madre es algo diferente mano, es algo que solamente lo entienden ellas y te lo digo yo que recién soy papá de dos hermosos bebés”, fue parte de la narración de Eladio mientras las imágenes eran proyectadas.

Minutos después Carrión subió a la tarima principal para interpretar temas como “TQMQA”, “La canción más feliz del disco” y “Bendecido” incluidos precisamente en la producción Sol María.

Durante el transcurso del concierto el ganador de un premio Grammy Latino por el tema “Coco Chanel” estuvo acompañado por una banda y un grupo de bailarines.

Recomendados

“¡Puerto Rico buenas noches! ¿Cómo se sienten? Regresamos al Choli después de mucho tiempo. Esta noche será una especial”, exclamó Carrión al público.

0 of 16 Eladio Carrión Eladio Carrión en el Coliseo de Puerto Rico. (Carlos Navarro) Eladio Carrión Eladio Carrión en el Coliseo de Puerto Rico. (Carlos Navarro) Eladio Carrión Eladio Carrión en el Coliseo de Puerto Rico. (Carlos Navarro) Eladio Carrión Eladio Carrión en el Coliseo de Puerto Rico. (Carlos Navarro) Eladio Carrión Eladio Carrión en el Coliseo de Puerto Rico. (Carlos Navarro) Eladio Carrión Eladio Carrión en el Coliseo de Puerto Rico. (Carlos Navarro) Eladio Carrión Eladio Carrión en el Coliseo de Puerto Rico. (Carlos Navarro) Eladio Carrión Eladio Carrión en el Coliseo de Puerto Rico. (Carlos Navarro) Eladio Carrión Eladio Carrión en el Coliseo de Puerto Rico. (Carlos Navarro) Eladio Carrión Eladio Carrión en el Coliseo de Puerto Rico. (Carlos Navarro) Eladio Carrión Eladio Carrión en el Coliseo de Puerto Rico. (Carlos Navarro) Eladio Carrión Eladio Carrión en el Coliseo de Puerto Rico. (Carlos Navarro) Eladio Carrión Eladio Carrión en el Coliseo de Puerto Rico. (Carlos Navarro) Eladio Carrión Eladio Carrión en el Coliseo de Puerto Rico. (Carlos Navarro) Eladio Carrión Eladio Carrión en el Coliseo de Puerto Rico. (Carlos Navarro) Eladio Carrión Eladio Carrión en el Coliseo de Puerto Rico. (Carlos Navarro)

Entre otros de los temas interpretados por el cantante están “Tu ritmo”, “3AM” y “Sin frenos”. Además de la tarima principal otra plataforma más pequeña, pero con vista de trescientos sesenta grados, sirvió para que Carrión entonara canciones como “Betty”, “Que carajo quieres tú ahora” y “Que cojones”.

Aunque fue anunciado como el primer invitado de la noche, Rauw Alejandro fue el único artista que subió a tarima para interpretar junto a Carrión el tema, “Hey Lil Mama”.

Durante el espectáculo, Carrión hizo un detente para realizar una video llamada a su madre. Al lograr la conexión, el artista le mostró al público que lo ovacionaba y le pidió que diera un mensaje a los espectadores. “Bueno, que disfruten…”, fue lo único que pudo escucharse por problemas de interferencia. El trapero indicó que su madre viajará a Puerto Rico para acompañarlo en la segunda función del viernes.

Aquí puedes ver la entrevista exclusiva de Eladio Carrión antes del concierto:

Otro invitado, como ha sido costumbre de en otras presentaciones del cantante urbano, fue su perro Kemba que fue levantado en brazos por el artista para ser mostrado al público. La presencia del can causó preocupación con algunas personas como la estudiante universitaria, Amanda González. “Me sorprende que Eladio, queriendo tanto a Kemba como sabemos que lo quiere, lo meta en lugares como este con tanto ruido sin considerar el daño y los nervios que le puede provocar. Lo noté nervioso, realmente no entiendo”, expresó la joven residente en Caguas. Eladio Carrión es activista a favor del cuidado de los animales y con su fundación Sauce for a Cause realiza eventos de esterilización y otras iniciativas de cuidado para perros y gatos en Puerto Rico.

Recientemente la organización Personas por el Trato Ético de los Animales (PETA por sus siglas en inglés) criticó al también artista urbano puertorriqueño, Bad Bunny, por utilizar un caballo en algunos de los conciertos como parte de su gira, “Most Wanted Tour” en los Estados Unidos. “Bad Bunny, ¿por qué pensaste que era buena idea exponer a un caballo al ruido, las luces, la niebla y los gritos de miles de personas? El caballo se ve estresado y claramente no quiere estar allí”, fue la denuncia de la entidad emitidas a través de sus plataformas digitales.

Simultáneamente a la serie de conciertos “Sol María”, Carrión presentó recientemente el EP, “Porque puedo”, una producción de cinco temas más a tono con su estilo y el género del “trap”.