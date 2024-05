Adamari López sorprende al desmaquillarse en vivo: Así luce la conductora

Adamari López es actualmente una de las artistas latinas más queridas por el público, y a sus 52 años luce radiante, luego de la transformación física que tuvo hace tiempo, por lo que ahora como muestra de la seguridad que la ha caracterizado desde siempre, la conductora decidió desmaquillarse en vivo, para mostrar su belleza al natural, mientras se discutía el tema sobre las cirugías.

Aquí te compartimos cómo fue el momento, y cómo luce la presentadora de televisión sin una gota de maquillaje.

El instante en el que Adamari López se desmaquilló en vivo

En su programa Desiguales, transmitido por Univision a las 2 p. m., hora del Este, la presentadora puertorriqueña volvió a demostrar por qué es una de las figuras más queridas y populares de la televisión hispana.

En un momento de la emisión, sorprendió tanto al público como a sus colegas al quitarse el maquillaje en vivo como un acto de amor y rebeldía, en respuesta al tema que se estaba discutiendo en el programa: las cirugías estéticas a una edad temprana.

“Estoy segura de que eres la primera persona que tiene los pantalones de desmaquillarse en un programa de televisión y continuar haciéndolo sin maquillaje, real, como eres”, expresó su compañera Karina Banda, mientras Adamari se mostraba feliz con la decisión que tomó.

Recomendados

¿Por qué se desmaquilló?

Al concluir la emisión, Adamari explicó, en un video publicado en su página de Facebook, qué la llevó a realizar lo que hizo.

“Pero empezamos a hablar en el show de uno de los temas de actualidad que era que las mujeres hoy en día quieren cambiarse ya sea porque quieren usar filtros, porque quieren ponerse bótox y operarse a los 20 años cuando todavía esa piel está fresca y súper linda; para mí eso sería una señal de inseguridad. No es que uno no se pueda hacer sus ‘arreglitos’, pero ¿tan temprano en la vida? Entonces yo decidí en medio del show quitarme el maquillaje pues, ¿por qué no verse uno de manera natural?”, expresó la artista.