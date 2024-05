Ozuna se fue en contra de Aleks Syntek por la falta de respeto cometida a Karol G

Karol G, cuyo nombre real es Carolina Giraldo Navarro, es una destacada cantante colombiana conocida por su música en géneros urbanos como el reguetón y el pop latino. Nació el 14 de febrero de 1991 Medellín y saltó a la fama tras ser seleccionada para firmar un contrato con Flamingo Records Colombia durante su participación en el concurso Factor XS.

Ozuna, por su parte, es un cantante puertorriqueño de reguetón y trap, cuyo nombre real es Juan Carlos Ozuna Rosado. Ha colaborado con Karol G en varias ocasiones, lo que ha contribuido a su popularidad en la música latina.

Ambos artistas han colaborado en la canción “Culpables” y han compartido escenario en múltiples eventos, consolidando su presencia en la industria de la música urbana.

Ahora bien, en medio de una dinámica en ‘El pódcast más pedido’ de YouTube, el mexicano Aleks Syntek estuvo involucrado en un incidente que fue percibido como una falta de respeto hacia la cantante colombiana Karol G. Syntek tiró el disco de Karol G en el inodoro, lo que generó críticas y discusiones en las redes sociales.

“Fíjate que no me entra, porque no me identifico con las canciones. Sé que es amadísima por toda la comunidad de chavos de ahora. Pero tendrán que entender que esto no es para alguien de mi edad”, expresó el mexicano en el programa ya mencionado.

Ante esto, Ozuna, quien está próximo a realizar su gira por México, expresó su descontento con la acción de Aleks Syntek, puesto que ella ha tenido diversos reconocimientos que han llevado al género a otros lugares del mundo.

“Yo respeto la opinión de cada uno de los artistas, lo que sí siento que es una falta de respeto es coger el disco de Karol G y echarlo donde lo echó”.

Destacó que este tipo de música merecía más reconocimiento de parte de los otros géneros: “Creo que merece respeto nuestro género, merece respeto una mujer, una dama, que ha llevado nuestro género por encima de muchos artistas y ha sido colaboradora”, dijo el puertorriqueño.

Ozuna destacó que Karol G es una artista que merece respeto y ha llevado muy lejos el género del reguetón. Es importante mencionar que cada artista tiene su propio estilo y público, y las diferencias en gustos musicales son naturales. Sin embargo, el respeto mutuo entre artistas es fundamental en la industria de la música.