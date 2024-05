Luis Fonsi revela que estuvo a punto de ser miembro de NSYNC

Luis Fonsi es actualmente uno de los cantantes latinos con más reconocimiento en la industria musical, por lo que recientemente sorprendió al confesar que pudo haber sido parte de NSYNC, una de las boybands más recordadas.

Aquí te contamos qué dijo el intérprete de ‘Despacito’, y por qué finalmente no integró esta banda, dedicándose así a su carrera como solista.

¿Luis Fonsi iba a ser parte de NSYNC?

Durante una entrevista con Yordi, después de compartir cómo un maestro lo motivó a unirse al coro de su escuela, el artista optó por seguir su camino en la música, revelando que estudió junto a uno de los integrantes de la reconocida boyband.

“Yo me fui a estudiar con otro que se llama Joe (compañero en el coro). Nos fuimos a estudiar a la universidad música, ya cuando terminé la prepa yo dije: ‘yo quiero hacer música, yo me quiero dedicar a esto’, nos fuimos a la Universidad del estado de Florida, Joey se quedó en Orlando y ahí se une con NSYNC”, relató Fonsi.

Luis contó que Joey lo contactó, aunque en ese momento apenas estaban aterrizando la idea, y todavía no habían formado la banda.

“Hubo un momento en el que Joey sí me llamó, no como para decirme: ‘¿quieres ser parte de NSYNC?’, pero me dijo: ‘¿por qué no te unes y cantas con nosotros’? En aquel momento no se llamaba NSYNC, era un grupo que estaba armando”, agregó Fonsi.

¿Se arrepiente de no haber aceptado?

Tras ver todo el éxito que la banda obtuvo en la década de los años 90, el artista puertorriqueño reveló que no se arrepiente de haber rechazado la propuesta, pues él ha forjado una carrera en solitario.

“Estamos buscando un tenor porque no te unes y yo le dije: lo del grupo ya lo vivimos y estoy becado en una de las universidades más importantes de música’. Después se convirtieron en NSYNC y los cinco son brutales, son muy amigos y las cosas pasan como tienen que pasar que tenía que estudiar y me lancé como solista”, relató el cantante.