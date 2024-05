La Casa de los Famosos: ¿Qué pasará con la demanda de Thalí García contra Telemundo?

Se dio a conocer que Thalí García ha decidido tomar acciones legales, luego de no haber podido llegar a un acuerdo con Telemundo, tras los problemas que surgieron, debido a que escapó de La Casa de los Famosos y luego acusó a la televisora de haberle generado diversos problemas.

Aquí te compartimos qué es lo que se sabe acerca de la situación, pues la actriz señaló que los conflictos que tuvo con la televisora hispana.

¿Cuál es la situación actual de Thalí García?

Este miércoles 1 de mayo, la actriz utilizó sus plataformas de redes sociales para difundir un comunicado dirigido al público en general y a los medios de comunicación. En este comunicado, deja claro que el asunto ahora está en manos de la justicia, por lo tanto, cualquier pregunta o preocupación relacionada con él deberá ser abordada exclusivamente con sus abogados.

Esto confirma que no se logró alcanzar un acuerdo amistoso, y que ahora todo el asunto será resuelto a través de un proceso legal.

“Mi situación legal está en manos de los dos mejores abogados que conozco. A partir de este momento, cualquier duda u inconveniente relacionado a ello tendrán que gestionarlo directamente con ellos”, indicó en un fragmento.

Thalí García señala que ha recibido algunas críticas

En su declaración, la artista también resalta que desde que decidió hablar para proteger tanto a ella misma como a su familia; sin embargo, ha sido blanco de diversas críticas.

Además, García menciona que muchos de estos ataques provienen de mujeres, que sostienen que la actriz está buscando únicamente perpetuarse como víctima.

“Duele ver que algunos quieran desestimar la situación que he venido viviendo los últimos meses con comentarios como ‘Sólo quiere hacerse la víctima’, cuando realmente he sido víctima de situaciones que no podría ni siquiera externar en redes sociales por respeto a ustedes y a la delicadeza de los hechos”, agregó.

Hasta el momento, Telemundo no se ha manifestado sobre lo que está ocurriendo con la actriz.