Britney Spears insulta en redes a su hermana, Jamie Lynn, y ella le responde

Se sabe que Britney Spears y su hermana Jamie Lynn están distanciadas desde hace ya bastante tiempo pero ahora parece que la relación podría estar en peor estado del que se pensaba. Y es que la cantante habría soltado insultos contra su hermana menor en su cuenta de Instagram.

En sus historias de esta red social, la cantante compartió un video grabado en un auto mientras se dirigía con otras personas a una montaña y escribió el siguiente mensaje: “Me gusta hablar como mi asistente. ¡Es británica! Quiero ser una pequeña p**** y tomar un baño en la jungla como mi hermana”.

La princesa del pop se refiere a la participación de Jamie Lynn en el reality show “I’m a Celebrity…Get Me Out Of Here!”, y volvió a referirse a la actriz, diciendo: “La bañaron en la jungla, pequeña m*****. ‘Báñame, porque estoy atrapada en la jungla y extraño a mis hijos, atiéndeme’. Pequeña p****”.

Luego, Britney se mostró divirtiéndose con sus amigos montando a caballo, y posó para un video, usando un vestido estampado y botas blancas. El mensaje que escribió junto al clip fue: “Caballos y aire fresco!!! ¡¡¡Qué bueno estar viva 🌷🌷🌷!!!”

¿Qué habría respondido Jamie Lynn a los insultos de Britney Spears?

Fuentes cercanas a la protagonista de “Zoey 101″ señalaron que Jamie Lynn se mostró tranquila ante las explosivas declaraciones de su hermana, pues indicó que esta sólo es una de la manera en la que su familia puede saber que ella está bien y “está viva” deseando expresar lo que siente como ha sucedido desde hace varios meses hablando sobre el distanciamiento entre ellas.

Recomendados

La relación de Jamie Lynn con Britney empeoró cuando lanzó su libro Things Have Should Have Said: Family, Fame, And Figuring It Out. La cantante menciona varias veces a su hermana en su autobiografía The Woman In Me, criticando lo indiferente que Jamie Lynn fue con ella cuando la internaron en un hospital para tratar sus problemas de salud mental.

En 2022 la “Princesa del pop” señaló a Jamie Lynn de colgarse de su fama para destacar en la industria, además de que habría aprovechado su custodia legal para obtener dinero de su fortuna. “Mi hermana dijo que mi comportamiento estaba fuera de control. Ella nunca estuvo muy cerca de mí en ese momento, hace 15 años, entonces, ¿por qué están hablando de eso a menos que ella quiera vender un libro a mis expensas?”, expresó la cantante en redes sociales.