Adamari López y Nancy Álvarez vuelven a protagonizar un momento viral: “Te llaman a la policía”

La actriz y presentadora puertorriqueña, Adamari López, protagonizó un momento viral con la sexóloga y terapeuta familiar dominicana, la doctora Nancy Álvarez, luego de un consejo que esta le brindó para controlar a un menor de edad que hace una “perreta” en público.

Fue durante el programa televisivo “Desiguales” (Univision)— que protagonizan junto a Migbelis Castellanos, Amara La Negra y Karina Banda— que se suscitó la discusión.

Migbelis comenzó diciendo: “Tú no sabes lo incómodo que es estar en un restaurante y el niño correteando y los papás como que están ‘muteados’, no hacen nada sino que están comiendo porque están acostumbrados a la rabieta del niño”.

“Entonces no salgas, (porque) son niños”, respondió Amara.

Acto seguido, Adamari le dijo a Castellanos: “¿Es un restaurante familiar? Tú tienes que saber a donde vas también. Cuando un niño tiene una pataleta y tú lo tratas de controlar una o dos veces, tú porque a lo mejor no tienes hijos, mientras más le digas al niño ‘no hagas eso’ más grita, más llora. Entonces a veces prefieres ignorarlo un poco para ver si se le baja la pataleta, porque si no la hace más grande”.

Recomendados

Luego, la doctora Nancy propuso una inusual solución: “¿Y por qué no le echan un vaso de agua en la cara? Eso es lo mejor para un niño. Los niños que hacen pataleta lo que se recomienda es meterlos —si está en su casa— en agua”.

Por esa razón, la boricua se mostró sorprendida y le expresó: “Cuando uno está en su casa, pero hazlo en un restaurante público como verás que te llaman a la policía y te están diciendo que vas a maltratar a un niño”.

Para concluir, Amara contó que su madre tenía otra técnica para disciplinarla, violencia física.

“El vaso con agua todavía no lo he intentado, lo voy a hacer a ver si funciona, pero mi mamá tenía una técnica que no fallaba. Mi mamá venía, me daba la mirada y si yo no le hacía caso me decía: ‘vamos para el baño’. En el baño me daba un ´bim-bam-bim-bam´, salíamos, me sentaba y ni pestañeaba”, sostuvo entre risas, cuestionándole luego a la también psicóloga clínica:“¿Usted no está de acuerdo con eso?”, a lo que esta respondió: “No, con la violencia no”.

El talk-show “Desiguales” se puede ver a través de la cadena televisiva de lunes a viernes a las 2:00 p.m (hora del Este).