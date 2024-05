¿Lo flechó Belinda? Natanael Cano confesó que ella lo “revivió”

Belinda lanzó el pasado 25 de abril su canción ‘300 Noches’ junto al cantante de corridos tumbados Natanael Cano, quien recientemente, confesó lo importante que fue para él trabajar con la artista, ya que ella lo “revivió”.

La confesión de Natanael, de 23 años, impactó a los seguidores de ambos, por lo que ahora muchos se preguntan, si él quedó flechado por la actriz y cantante.

“Yo este año ya no quería hacer música, pero Belinda llegó y me revivió, me despertó algo muy grande en mi carrera para mí”, expresó Natanael Cano, para seguidamente, mirar a Belinda y proseguir diciendo: “Ahora quiero seguir echándole ganas”.

Belinda, de 34 años, reaccionó de inmediato, llevándose las manos al corazón y afirmando: “Ay Nata, qué bonito”. Inclinó su cabeza y se tapó la cara, manifestando: “Quiero llorar”. Cano solamente la miraba y sonreía.

Los comentarios no se hicieron esperar: “La verdad yo ya vi el video de 300 Noches varias veces y si no me equivoco Natanael Cano, te vi enamorado”, “la risilla del Nata al último ... vieron?”, “no patrón no caigas”, “Nata le quiere hacer un hijo y Belinda quiere su fortuna”, “ojalá se hagan novios si hacen bonita pareja”, “ay es que mi niña siempre causa ese efecto en las personas, la han juzgado siempre y tiene un enorme corazón súper noble”, son algunos comentarios en la cuenta @musik_chingona de TikTok, que compartió la entrevista.

Mientras tanto, los rumores dicen que la canción ‘300 Noches’, es una dedicatoria de Belinda a su exnovio, el exfutbolista Giovani dos Santos, con quien tuvo una relación entre el 2008 y el 2010.

La artista ya había adelantado que todos los temas de su nuevo álbum tendrían dedicatorias y que cantaría de sus relaciones amorosas, lo que ha mantenido a sus fans a la expectativa ante cada pieza musical de esta nueva producción.

Así como su canción ‘Cactus’ la relacionaron con Nodal, ahora ‘300 Noches’, la cual canta con Natanael Cano, tiene varias señales de que pudiera estar dedicada a Giovani dos Santos. Sin embargo, Natanael Cano expresó que más allá de eso, lo importante es que ella lo “revivió”.