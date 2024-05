Cristina Porta dice que recibió señales del destino sobre su eliminación de LCDLF 4

La periodista deportiva y publicista española, Cristina Porta, se convirtió la noche del lunes en la décimo cuarta eliminada del reality show “La Casa de los Famosos 4″ (LCDLF) de Telemundo.

La mujer natural de Lérida, una ciudad antigua de Cataluña, buscó múltiples formas para permanecer dentro del programa de telerrealidad, incluyendo rituales de superstición o cábala.

Sin embargo, el único día que no acudió a sus ceremonias previas a las noches de eliminación, fue el día en el que le tóco abandonar la casa-estudio, ubicada en la Ciudad de México. De hecho, no fue hasta la entrevista posterior, ya estando fuera del programa, que se dio cuenta que olvidó por completo sus rituales para la buena suerte.

Durante un encuentro con las redes sociales oficiales del programa, que dirigen Beta (Mejía) y Bala (Dennhi Callu), la presentadora española no recordó que ella misma le había dicho a la modelo y exreina de belleza colombina, Ariadna Gutiérrez, que no usara rojo porque es un color de mala suerte.

Y ella, en la gala en la que fue eliminada usó un vestido de dicho color. ¿Por qué lo hizo? Le preguntaron. Respondió que había olvidado por completo ese consejo que le había dado a la primera finalista de Miss Universe 2015. Es decir, ignoró las señales que le estaba mandando el universo.

“¿Tu puedes creer que se me olvidó? Porque es verdad, yo tenía la teoría del rojo, pero tengo que decir que era mi último vestido de gala. No me quedaban más, estaba a la espera de que me llegaran más, así que fue el último y era una señal”, dijo a las cámaras de las redes sociales de La Casa de los Famosos 4.

Así fue el momento de la salida de Cristina Porta

Esta semana estuvieron nominados Aleska Génesis, Lupillo Rivera, Maripily Rivera, Cristina Porta, Paulo Quevedo y Patricia Corcino

Los primeros en salvarse fueron Lupillo, Maripily, Paulo y Patricia.

El conductor Nacho Lozano anunció que Porta había sido eliminado, dejando a Aleska en la competencia.

Aunque es la primera vez que participa en un reality show en Estados Unidos dirigido al público latino, en su país ha sido una figura reconocida en realities como ‘Secret Story’, donde obtuvo el segundo lugar y experimentó una historia de amor con el participante Luca Onestini.

Asimismo, ha participado en programas como ‘Supervivientes’ y ‘Vaya Vacaciones’, siendo ganadora en este último junto a su compañero, grabando en República Dominicana, entre otros proyectos destacados.

LCDLF 4, que inició el martes, 23 de enero de 2024, ahora cuenta con 9 habitantes luego de las eliminaciones de Christian Estrada, Leslie Gallardo, Fernando Lozada, Mariana González, Sophie Durand, Daniela Alexis “Bebeshita” Barceló, Robbie Mora, Guty Carrera, Alfredo Adame, “La Bronca”, Isis Serrath Gutiérrez, Ariadna Gutiérrez, Clovis Nienow y Cristina Porta, las renuncias de Thalí García, Gregorio “El Titi” Pernía y Pedro “La Divaza” Figueira y la expulsión de Carlos Gómez.

La final de la temporada se realizará el lunes, 20 de mayo, donde se sabrá quién ganará el maletín de $200 mil dólares.