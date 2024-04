Raymond Arrieta: “Estamos listos y Puerto Rico quiere reír”

Tras cuatro años sin ejecutar el stand up comedy, el comediante Raymond Arrieta retoma este género para presentar el espectáculo “Como anoche”, los días 10 y 11 de mayo en el Centro de Bellas Artes en Caguas.

Producido por TM Entertainment, el show incluirá algunos de los personajes que ha popularizado a lo largo de su carrera, como el payaso Trompetilla y El Primo.

El libreto y la dirección a cargo de Mikephillippe Oliveros y el propio Arrieta, no pasa por alto el fenómeno del momento: La Casa de los Famosos (reality de Telemundo).

“Llevaba unos cuantos años que estábamos trabajando más bien en comedias como Guaraguao, Men and the City, con Alexandra, Sé lo tuyo… Siempre estábamos ocupados en eso. Pero mientras tanto, si se me ocurría algo, pues lo iba anotando, y ya teníamos el material suficiente y queríamos traer la nostalgia de los personajes que tuvieron su gloria, como Trompetilla, el Primo y Plinia, que obviamente todavía está en el aire”, describió Arrieta sobre el proceso creativo del espectáculo.

“Todo es nuevo, inclusive arrancamos con La Casa de los Famosos porque todo el mundo está hablando de eso y hay que hablar de este fenómeno que nos vamos a vacilar. Tengo hasta un video con parte de lo que estaba pasando allí. Voy a estar hablando de mi matrimonio, de mi perrita Mía, de lo que son las mascotas, cómo ha cambiado el mundo, la temporada de huracanes que viene por ahí, los viajes, la gente que hace las compras por internet, vamos a estar hablando también de que no tengo 60 años, y cómo vamos llegando a esa etapa. Así que la vamos a pasar espectacular”, aseguró el animador.

Recomendados

Y hablando de La Casa de los Famosos, admitió que es “Team Maripily”, en apoyo a la boricua Maripily Rivera.

“Pero me llama la atención lo que dice la gente de los otros participantes, como Lupillo y otros que están ahí, que quizás antes no conocían y ahora la gente opina. Definitivamente es un fenómeno que nos envolvió como si fuera Puerto Rico jugando en una final de baloncesto de las Olimpiadas contra cualquier otro país”, comentó.

Por otro lado explicó que el show es solo para adultos “porque siempre está su palabrita”.

“Voy a hablar como si estuviera hablando en la marquesina de casa con un grupo de amigos. En mis shows no me voy muy al fondo de hablar fresquerías ni nada de eso, más bien cuento situaciones de las cosas que le pasan a uno en la calle. Quiero que la gente la pase bien y disfruten. Estamos listos y Puerto Rico quiere reír. ¡Qué viva la risa!”, puntualizó el también filántropo, quien espera realizar una gira con este espectáculo, incluso llevarlo fuera de Puerto Rico.

Los boletos están disponibles a través del portal PRTicket.com