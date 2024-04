“Hell’s Kitchen” y “Stereophonic” encabezan las nominaciones a los Tony

En esta imagen proporcionada por Polk & Co. Maleah Joi Moon, izquierda, y Chris Lee durante una función de "Hell's Kitchen". (Marc J. Franklin/Polk & Co. via AP)

NUEVA YORK (AP) — Dos espectáculos de Broadway que celebran la chispa de la creatividad sonora —el musical semiautobiográfico de Alicia Keys “Hell’s Kitchen” y la obra “Stereophonic” sobre una banda de rock de los años 70 que graba un álbum popular— obtuvieron el martes 13 nominaciones a los premios Tony, una lista en la que también hubo un número récord de mujeres nominadas a mejor dirección.

“Esto es una locura total. Tardé como una hora en calmarme. Ni siquiera podía pronunciar palabras”, dijo Keys después de una mañana en la que el espectáculo basado libremente en su vida fue nominado a mejor musical nuevo y cuatro premios de actuación, así como a mejor diseño escénico, vestuario, iluminación, diseño de sonido, dirección, coreografía y orquestación. “Me quedo sin palabras. No me pidas que escriba una canción”.

Un total de 28 espectáculos obtuvieron una nominación al Tony o más. El musical “The Outsiders”, una adaptación de la novela de S. E. Hinton y la película de Francis Ford Coppola obtuvo 12 nominaciones; una reposición estelar de “Cabaret” protagonizada por Eddie Redmayne, nueve; y “Appropriate”, la mordaz obra de Branden Jacobs-Jenkins sobre una reunión familiar en Arkansas donde todos tienen motivaciones y quejas contrapuestas, se llevó ocho.

Las nominaciones marcaron un récord de los Tony para la mayor cantidad de mujeres nominadas en el apartado de dirección en una sola temporada. Los Premios Tony de 2022 habían mantenido el récord, con cuatro en total en sus dos divisiones: musical y teatro. Solo 10 mujeres han ganado el premio de dirección.

Este año, siete mujeres ocuparon las 10 posibles nominaciones de dirección. Tres mujeres fueron nominadas a mejor dirección de teatro: Lila Neugebauer (“Appropriate”), Anne Kauffman (“Mary Jane”) y Whitney White (“Jaja’s African Hair Braiding”), mientras que cuatro fueron nominadas en la categoría de musical: Maria Friedman (“Merrily We Roll Along”), Leigh Silverman (“Suffs”), Jessica Stone (“Water for Elephants”) y Danya Taymor (“The Outsiders”).

“Lo único que siento es que está empezando a sentirse menos notable, lo cual es una gran noticia”, dijo Stone después de su nominación. “Somos directoras y no mujeres directoras. Lo estoy notando cada vez más y eso es algo maravilloso en lo que pensar. Es un lugar maravilloso para estar”.

“Stereophonic”, que se convirtió en la obra más nominada en la historia de los Tony, obtuvo nominaciones para el dramaturgo David Adjmi y por sus canciones de Will Butler, exintegrante de Arcade Fire. Es la historia de una banda similar a Fleetwood Mac durante un año que le cambia la vida, con heridas personales que se abren y cierran y luego se vuelven a abrir. Butler dice que se trata del “horror y la belleza” del arte.

El álbum de la música rock roots que se escuchó durante la obra estará disponible el próximo mes y Butler tiene grandes esperanzas: “Queríamos que se enfrentara a Tom Petty y ‘Rumors’ y al nuevo disco country de Beyoncé”, dijo. “Hacerlo fue su propia recompensa”.

Rachel McAdams, quien debutó en Broadway con “Mary Jane”, obtuvo una nominación a la mejor actriz en una obra de teatro, mientras que la estrella de “Succession”, Jeremy Strong, obtuvo su primera nominación, por una reposición de “An Enemy of the People” y Liev Schreiber de “Ray Donovan” por protagonizar “Doubt”. Jessica Lange en “Mother Play”, Sarah Paulson en “Appropriate” y Amy Ryan, quien intervino en el último minuto para una reposición de “Doubt”, también obtuvieron nominaciones en la categoría de mejor actriz en una obra de teatro.

El astro de “The Big Bang Theory”, Jim Parsons, obtuvo una nominación de reparto por “Mother Play”, y Daniel Radcliffe en su quinto espectáculo de Broadway, una reposición de “Merrily We Roll Along” de Stephen Sondheim, ganó su primera nominación.

Radcliffe, que cuidaba a su hijo pequeño en la mañana de las nominaciones a los Tony, dijo que se sentía increíblemente afortunado y calificó estar en el musical junto a Jonathan Groff y Lindsay Méndez, ambos también nominados, como “una de las experiencias más especiales de mi carrera profesional”.

“Siempre he sentido que hacer teatro y particularmente hacerlo aquí ha sido una gran parte de mi carrera y algo así como descubrir quién era yo como actor fuera de Harry Potter”, dijo. “Creo que ha sido algo que me ha hecho a mí”.

Redmayne, en su segundo espectáculo en Broadway, recibió una nominación como mejor actor principal en un musical, al igual que Brian d’Arcy James por “Days of Wine and Roses”, Brody Grant en “The Outsiders”, Jonathan Groff en “Merrily We Roll Along” y Dorian Harewood, de 73 años, en “The Notebook”, la adaptación de Nicholas Sparks. Harewood, en su primer espectáculo de Broadway en 46 años, obtuvo su primera nominación al Tony.

Fue una de las tres nominaciones para “The Notebook”, pero la compositora del musical, Ingrid Michaelson, no obtuvo una nominación, ni tampoco Barry Manilow por su espectáculo “Harmony”. Una reposición de “The Wiz” tampoco obtuvo ninguna nominación, ni tampoco la rocola de Huey Lewis “The Heart of Rock and Roll”.

La coprotagonista de Redmayne en “Cabaret”, Gayle Rankin, obtuvo una nominación a mejor actriz en un musical, al igual que Eden Espinosa en “Lempicka”, Maleah Joi Moon en “Hell’s Kitchen”, Kelli O’Hara en “Days of Wine and Roses” y Maryann Plunkett, de 71 años, quien interpreta a la anciana esposa en el corazón de “The Notebook”.

Steve Carell, en su debut en Broadway en una reposición mal recibida de la obra clásica “Uncle Vanya”, y la estrella de “The Sopranos”, Michael Imperioli, en “An Enemy of the People”, no lograron obtener nominaciones, pero los productores estelares que sí lo hicieron incluyeron a Keys, Angelina Jolie (por “The Outsiders”) y Hillary Rodham Clinton (por “Suffs”).

La corona musical será una batalla entre “Hell’s Kitchen”, “The Outsiders”, la adaptación teatral del álbum de 2005 de Sufjan Stevens “Illinois”, “Suffs”, basada en las sufragistas estadounidenses de principios del siglo XX, y “Water for Elephants”, que combina el bestseller de Sara Green de 2006 con elementos circenses.

El Tony a la mejor obra nueva enfrentará a “Stereophonic” con “Mother Play”, la mirada de Paula Vogel a una madre y sus hijos que abarca desde 1964 hasta el siglo XXI; “Mary Jane”, el retrato humanista de Amy Herzog de una madre divorciada de un niño con problemas de salud; “Prayer for the French Republic”, la extensa comedia dramática familiar de Joshua Harmon que trata sobre el sionismo, el fervor religioso y el antisemitismo; y “Jaja’s African Hair Braiding”, la comedia de Jocelyn Bioh sobre la vida de las mujeres de África Occidental que trabajan en un salón.

Lamar Richardson, un actor convertido en productor, tenía muchas razones para sonreír el martes. Ayudó a producir las tres nuevas reposiciones de “The Wiz”, “Merrily We Roll Along” y “Appropriate”.

“Realmente creo que esto es Broadway en su mejor momento”, dijo. “Realmente hay algo para todos. Está el musical de la máquina de discos grande por excelencia. Está el nicho de las jugadas a tres manos. Creo que esto es realmente una mezcla heterogénea de lo que Broadway puede ofrecer, y mostrarlo todavía, por supuesto, es un jugador importante en la escena artística. Y llegó para quedarse”.

Un aluvión primaveral de nuevos espectáculos -14 espectáculos se estrenaron en un lapso de 11 días este año- no es inusual en estos días, ya que los productores esperan que su trabajo esté fresco en la mente de los votantes antes de la ceremonia de los Premios Tony el 16 de junio.

Hubo algunas primicias esta temporada, incluyendo “Here Lies Love” con el primer elenco totalmente filipino de Broadway, que obtuvo cuatro nominaciones, incluida mejor música original para David Byrne y Fat Boy Slim. Y siete actores abiertamente autistas protagonizaron “How to Dance in Ohio”, una primicia para Broadway, pero que no recibió el amor de los Tony.

La ganadora del Premio de la Academia y nominada al Premio Tony, Ariana DeBose, quien fue la anfitriona de las ceremonias de 2023 y 2022, regresará este año y producirá y coreografiará el número de apertura.

Al igual que el año pasado, la transmisión principal de tres horas se podrá ver por CBS y se transmitirá en Paramount+ de 8 p.m. a 11 p.m. de nueva York (0000-0300 GMT) con un preshow en Pluto TV, y algunos premios Tony entregados allí.

