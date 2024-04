Así fue el regreso de Patricia Corcino a “La Casa de los Famosos”

La presentadora boricua Patricia Corcino se convirtió en la noche de hoy, lunes, en la primera habitante salvada en la gala de eliminación de la cuarta temporada del reality show “La casa de los famosos” (Telemundo).

Los habitante que están a salvo en la casa-estudio celebraron el regreso de la boricua. Mientras que algunos de los famosos que se encuentran en la línea de eliminación se mostraron sorprendidos por la decisión del público.

Maripily Rivera, Cristina Porta, Lupillo Rivera, Aleska Génesis y Paulo Quevedo continúan en peligro de abandonar la casa-estudio.

El último encontronazo entre Patricia Corcino y Maripily Rivera

El último confrontamiento entre ambas boricuas dejó mucho de qué hablar. Rivera entrenaba en el gimnasio de la casa y Corcino buscaba utilizar la trotadora.

Corcino, una vez más, le abrió la puerta para cuestionarle cuánto le faltaba de su entrenamiento y Maripily reaccionó.

“Me levanto temprano para que nadie me moleste y tú vienes a chavar. Siempre a mortificar y a tratar de cucarme, si me cucas me encuentras. Es todo lo que te digo, llegaste los otros días y quieres ocupar el lugar mío, yo me levanto temprano para hacer ejercicio, así que respeta mi espacio”, dijo Maripily.

Corcino le respondió: “Dios es grande, ten paz en tu corazón”. A esto, Maripily tuvo otra reacción.

Maripily, desde el inicio, ha tenido una rutina de ejercicios que tiene intervalos de cardio entre entrenamiento con pesas.

“¿Qué rutina existe que tú te bajes y te subas de la trotada? Eso no existe. Primero, haces tu cardio y luego haces tus pesas, pero como lo está haciendo por joder, esto es lo que yo me he tenido que chupar”, manifestó Corcino.

Luego, al finalizar Maripily, ambas se cruzaron y el encontronazo continuó.

LCDLF 4, que inició el martes, 23 de enero de 2024, aún cuenta con 10 habitantes luego de las eliminaciones de Christian Estrada, Leslie Gallardo, Fernando Lozada, Mariana González, Sophie Durand, Daniela Alexis “Bebeshita” Barceló, Robbie Mora, Guty Carrera, Alfredo Adame, “La Bronca”, Isis Serrath Gutiérrez, Ariadna Gutiérrez y Clovis Nienow, las renuncias de Thalí García, Gregorio “El Titi” Pernía y Pedro “La Divaza” Figueira y la expulsión de Carlos Gómez.

La final de la controversial competencia se emitirá el lunes, 20 de mayo.