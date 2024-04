Alfredo Adame defiende a Maripily y amenaza con demandar a Lupillo

El actor y presentador de televisión mexicano, Alfredo Adame— quien fue el noveno eliminado del reality show “La Casa de Los Famosos 4″ (LCDLF)— amenazó con demandar a su compatriota, el cantante Lupillo Rivera, luego de que este advirtiera que al salir del programa televisivo emprendería un acción legal por difamación contra otros habitantes, incluida la empresaria y modelo boricua, Maripily Rivera.

Todo comenzó la noche del domingo durante el posicionamiento y sinceramiento, cuando el campeón de fisicoculturismo y modelo azteca, Rodrigo Romeh, se paró frente al intérprete música regional mexicana para decirle que deseaba que fuera el próximo en abandonar la LCDLF, ya que entiende que ha podido manejar las controversias entre ambos de “una mejor manera”.

“Lupillo, hoy vengo a hablarte desde mi perspectiva y mi opinión. Yo perdoné cuando estuvimos adentro del vestidor, te di un abrazo e intenté reivindicar las cosas contigo. Pasa el anterior posicionamiento y siento de ti que voy, te abrazo, me volteo y me vuelves a apuñalar por la espalda [...] Yo sentí que me esforcé para dar una segunda oportunidad y me sentí, te vuelvo a decir, traicionado. Fui al nudo de lo que pasó entre nosotros, tú tienes una perspectiva y yo tengo otra, pero creo que es un malentendido lo que sucedió”, manifestó el también influencer.

“Quiero que te vayas de la Casa por lo siguiente: Yo Rodrigo Romeh me he peleado con familiares, seres queridos, y yo nunca he hecho situaciones para generarles conflicto o daño para destruirlos o traicionarlos, esos son mis valores, tú tienes otros y lo respeto. Pero podrías analizar un poco que pudiste haber actuado de una mejor manera”, agregó.

En respuesta a ello, Lupillo expresó: “Romeh no tengo nada que responderte. Lo único que puedo decir es que después de La Casa de los Famosos, tu, la muchacha, la otra señora, vamos a estar en contacto muy seguido, porque las leyes de difamación son muy claras, gracias”.

Poco después, le tocó el momento a Lupillo de pararse frente a la puertorriqueña. En medio del sinceramiento, afirmó que ha tratado de “llevarse bien” y “hacer las cosas bien” con su persona. Acto seguido, le solicitó a sus compañeros que “levantaran la mano” si alguna vez se habían sentido “abusados verbalmente” por María del Pilar Rivera Borrero, nombre de pila de la ponceña.

Continúo diciendo: “Hay otras cosas que han pasado en la casa que si un hombre los hubiera hecho ya nos hubieran sacado. A cuántos les has enseñado tus partes íntimas. A mí sí me las ha enseñado unas cuantas veces. Todo esto está en el 24/7. Lo digo porque los valores son iguales, no hay mejores valores ni menos valores. Entonces, yo quiere preguntar ¿Telemundo, NBCUniversal, hasta cuándo van a permitir tanto abuso de esta mujer a tantos compañeros en este programa? Porque no han hecho absolutamente nada y ustedes tienen las pruebas en sus manos y si ustedes no las tienen en sus manos, mis hijas sí tienen el 24/7 grabado”.

Rivera Borrero contestó: “¿Qué hablas tú de valores? ¿Qué hablas tú de falsedad? ¿Qué hablas tú de ser real si tú eres el hombre más traidor, más difamador, más maltratador y sobre todo traidor? Qué hablas tú. Yo no tengo miedo a que tu vengas a demandarme. Yo tengo mis abogados. Te los puedo enviar para que no vayas a Miami, te los envío a México. No me das miedo. Telemundo, ¿hasta cuándo este hombre aquí calumniando, difamando, maltratando a la mujer?”.

“Yo a ti no te enseño mis partes íntimas. Ahora, si yo estoy cambiándome y tú estás al lado mío y tú quieres ver mis partes íntimas esas son otras cosas. Tú me tienes miedo porque sabes que soy una candidata fuerte. Soy real y digo las cosas como son”, añadió.

Durante la gala de eliminación del lunes, Adame reaccionó a las expresiones del ganador del Grammy, catalogándolas como un acto “asqueroso” y “aberrante”, que debería tener consecuencias. Aseguró además que palabras como esas fortalecen al “Huracán boricua”. Adicional, tildó de “cobardes” a los hombres que permitieron que Lupillo le hablara así a Maripily.

“A ver si puede después de que yo use mi herramienta jurídica por amenaza de muerte”, dijo el presentador de televisión frente a Manelyk González, Anette Cuburu y Horacio Villalobos.

A inicios del programa de telerrealidad, ocurrió una dispuesta después de una gala de eliminación entre Alfredo y Lupillo que fue cortada en la transmisión 24/7. Al otro día, Nacho Lozano— conductor del espacio junto a Jimena Gallego— le preguntó al artista si tenía algo que decir sobre el incidente, a lo que este contestó que “las ofensas a mi madre no las perdono. Y la venganza es un plato frío. Si no me puedo vengar aquí, en la casa, me voy a vengar afuera, y eso lo digo públicamente”.

Lozano le cuestionó si se refería a un integrante de LCDLF: “Contra Alfredo”, afirmó el llamado “Toro del corrido”.

“Y eso apúntenlo allí, si ustedes quieren hacer un reporte a la policía para cuando pase la venganza no batallen para buscar al culpable para que sepan que yo fui”, culminó diciendo Guadalupe Rivera Saavedra, nombre real de Lupillo.