Shalimar Rivera arremete contra Rubén Sánchez: “Es un vivo ejemplo de un agresor”

La presentadora puertorriqueña Shalimar Rivera arremetió fuertemente contra el periodista Rubén Sánchez luego de que este protagonizara un incidente con Idalia Colón, directora de campaña del precandidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD), Juan Zaragoza.

Rivera realizó una descarga en su programa “El Mega VIP” el pasado sábado en La Mega 106.9 FM donde catalogó al periodista como un “agresor” por las palabras con las que se refirió a la directora de campaña luego del debate de candidatos del PPD hace unas semanas y posteriormente repetirlas en su programa de radio en WKAQ 580.

“Yo estoy hablando de la falta de respeto de Rubén Sánchez a una mujer, me parece que Rubén Sánchez no tiene la voz para hablar cuando vienen feminicidios, para pedirle a la policía que haga el trabajo como se supone, él no tiene el poder para decir eso cuando es un vivo ejemplo de lo que es un agresor, porque él lo que hizo ahí fue ser un agresor, él demostró que en su casa es una persona oscura y en la calle es una luz, la realidad se le olvidó que estaba en la calle”, comenzó diciendo Rivera en su programa del pasado sábado.

La animadora fue mucho más allá y aseguró que le “da pena” con la pareja de Sánchez, refiriéndose a Veronique Abreu Tañón quien también es parte del equipo mañanero de WKAQ 580.

“Rubén Sánchez, de frente a mí no me importa. Mañana me puedes pelar, me puedes decir...yo estoy cansada de eso, yo sé lo que es eso, eso es una falta de respeto. ¿Sabes qué? No vale la disculpa, porque ya pasó esa disculpa porque se vio que eres un agresor, se ve que eres un agresor, me da pena la persona que está al lado tuyo”, expresó Rivera.

La controversia surge luego de un incidente protagonizado por el presentador luego del debate de candidatos del PPD que se transmitió por WAPA TV y donde este tuvo participación como parte del panel de preguntas.

Posterior al debate, el periodista contó en su programa radial que fue increpado por miembros del equipo de campaña de Zaragoza incluyendo a Colón y el director político Charlie Hernández.

“Hay tres estúpidos allí, una señora que me trató de regañar delante de la gente y yo la mandé para donde se merecía, pero fue fuera del aire, lo hubiese hecho en el aire también, es una tal Idalia, yo no sé ni quién es, esa señora irrespetuosa, irresponsable, cafre, me trató...a esta edad a mí, regañarme delante de la gente. Una doña ahí, pues yo la mandé para donde se merecía, la volvería a mandar cincuenta veces más. Entonces una estúpida, que se llama Betsy que quería que me sacaran de WAPA allí a mí, una idiota”, fue parte de lo que expresó Sánchez en su programa radial.