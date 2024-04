Patricia Corcino a Maripily: “No creo que salgas airosa con tu comportamiento”

Una vez más las puertorriqueñas María del Pilar Rivera “Maripily” y Patricia Corcino se enfrentaron en un controversial sinceramiento que forma parte de las dinámicas de La Casa de los Famosos de Telemundo.

Corcino utilizó su turno para enfrentarse a Rivera, de quien aseguró ha sido una persona irrespetuosa contra ella.

“Acostúmbrate a verme de frente, porque mientras siga en la competencia voy a alzar mi voz y no me voy a acostumbrar a una mala educación de tu parte, unas faltas de respeto y a que me traten como no se merece ningún ser humano”

Corcino también le reclamó a Maripily sobre el “mal trato” que alega esta ha realizado en su contra. Del mismo modo, aseguró que no saldrá airosa de la competencia por su comportamiento.

“Soy una persona de Fe, soy una persona objetiva y en su momento, en la manera en que Dios decida y al tiempo de él, se dará el fruto, porque no creo que salgas airosa con tu comportamiento”, añadió.

Posteriormente, Maripily arremetió contra Corcino asegurando que esta es una mujer “vulgar” y “cafre”.

“Tú llegaste hace un mes y estudiaste todos los puntos de la casa, como pegarte a Lupillo para hacer estrategias malas y falsas. No te hagas aquí la santa porque no están en un convento, Puerto Rico sabe la clase de persona que eres, una trepadora y una mujer que le gusta apagar la luz de los demás”, añadió.

Otro momento controversial fue el enfrentamiento entre Maripily y el cantante Lupillo Rivera quien amenazó a esta con demandarla.

“Hay otras cosas que han pasado en la casa que si un hombre los hubiera hecho ya nos hubieran sacado. A cuántos les has enseñado tus partes íntimas. A mí sí me las ha enseñado unas cuantas veces. Todo esto está en el 24/7. Lo digo porque los valores son iguales, no hay mejores valores ni menos valores. Entonces, yo quiere preguntar ¿Telemundo, NBCUniversal, hasta cuándo van a permitir tanto abuso de esta mujer a tantos compañeros en este programa? Porque no han hecho absolutamente nada y ustedes tienen las pruebas en sus manos y si ustedes no las tienen en sus manos, mis hijas sí tienen el 24/7 grabado”, expresó el cantante mexicano.