Luis Fonsi asegura que está “cansado” de que le pregunten sobre su divorcio con Adamari López

En una reciente entrevista con el conductor mexicano, Yordi Rosado, el cantante puertorriqueño, Luis Fonsi, aseguró que está “cansado” que le pregunten por su divorcio con la actriz y presentadora de televisión boricua, Adamari López.

“No me molesta hablar del tema, pero sí cansa porque, en mi caso, estoy casado y tengo dos hijos (Mikaela y Rocco). Tengo niños, especialmente la niña, tiene 12 años, es una niña brillante y tiene Internet. Hablar del pasado no me molesta porque terminé bien con Adamari y la respeto muchísimo”, sentenció el artista en un episodio de “La entrevista con Yordi Rosado” en YouTube.

Fonsi además reiteró que ya era momento de “pasar la página”, como dice una de sus más recientes producciones musicales, que forma parte de su más reciente álbum “El Viaje”.

“Lo que viví fue hermoso, miro hacia atrás y solo recuerdo cosas bonitas. Jamás he dicho algo relativamente negativo de ella, simplemente el amor se acabó y eso pasa, le pasa a mucha gente. Me cuesta un poquito hablar del tema, me pone un poquito incómodo, ya hay que cerrar capítulo, hay que pasar página, como dice una canción por ahí. Y creo que es un tema de respeto a mi señora (Águeda López), ojo ella es hipermadura y nunca me ha dicho nada, pero no ha de ser divertido para ella leer noticias y cuando pienso en mi hija creo que hay una cosa de respeto”, sostuvo.

En enero de este año, Adamari reaccionó al tema “Pasa la página” cuando el reportero Alex Rodríguez, del programa televisivo “Siéntese quien pueda” (Univisión), le preguntó sobre el single. La actriz respondió con un tono de seriedad que “para alguien podría ser muy fácil decir ‘pasa la página’, pero ¿qué conlleva eso? No necesariamente porque sea la canción dedicada a mí, sino porque a veces puede sonar muy cruel decirle a alguien cuando no has estado en sus zapatos, ‘pasa la página’”.

“¿Te gustaría a ti que alguien te dijera ‘pasa la página’ si algún familiar ha fallecido y tu sigues cargando con eso? El terminar de una relación tampoco es tan fácil como para decir, ‘ay, pasa la página’. Es fácil para quien ya ha pasado esa página, todo lo que podría decir podría ser tan fuerte... Puede ser muy cruel cuando tú dejas a alguien, claro, a ti no te importa decir ‘pasa la página’ porque no tienes los huev... de seguir para adelante...”, añadió.

En la entrevista con Rosado, el boricua agregó que desea seguir con su vida y dedicarse a su familia, puesto que “Ada está brillando, le va súper bien tiene mucho éxito, celebren eso. Yo voy por mi camino, gracias a Dios me va bien, celebremos eso. Ya no hay que seguir ligando o usando el ex o la ex de en cada reportaje”.

La expareja mantuvo una relación amorosa desde 2002 hasta 2010. Su historia de amor comenzó en 2002 cuando se hicieron novios. En 2004, se comprometieron y en 2005, llegó uno de los momentos más difíciles para la pareja, en especial para la actriz, quien fue diagnosticada con cáncer de mama. Ya para 2006 la también presentadora de televisión informó que había vencido el cáncer y, posteriormente, se casaron. En 2010, decidieron poner fin a su matrimonio.

La conductora del programa ¿Quién caerá? (Univision), en una entrevista suya con Rosado, contó que fue el cantante quien le solicitó el divorcio por teléfono.

“Las cosas ya estaban frías entre Fonsi y yo, pero no sabía si era la distancia. Él hacía promoción, pero era una relación fría. Yo siempre con el deseo de que esto mejorará; yo no estaba en la casa, él estaba enojado y dije ‘cuando termine de trabajar todo volverá a la normalidad’. Así regresé a Miami, pero no hubo mejoría en nada, no me fueron a buscar al aeropuerto”, manifestó.

Asimismo, López confesó que Fonsi tomó la decisión definitiva antes que pudiesen hacer cosas en conjunto para salvar la relación y que él, una vez convencido que era lo correcto, se lo comunicó por teléfono y no en persona.

“Él no era mucho de hablar, vivíamos por encimita. Estuvimos como un año sin nada y un día estando de viaje, me llama y me dice que se quiere divorciar. Me dice que no quería más”, detalló.