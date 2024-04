El Gran Combo le dedica canción a Maripily

La fiebre por La Casa de los Famosos y la representación de Puerto Rico, María del Pilar Rivera “Maripily” ha llegado a niveles inexplicables.

Desde aglomeraciones de personas en lugares públicos para ver el programa, recompensas por votar por la puertorriqueña y hasta canciones en apoyo han sido parte de las cosas que se han inventado los boricuas para formar parte de este evento. Ahora, hasta El Gran Combo de Puerto Rico se ha unido a la fiebre.

A través de una entrevista con Telemundo, Anthony García, vocalista de El Gran Combo le dedicó unas letras a Maripily en compañía de Jerry Rivas y Joselito Hernández.

“En la Casa de los Famosos con Maripily nadie se mete, huracán categoría dicen que es categoría siete, Maripily en la casa de los Famosos”, dice parte del soneo.

Esta noche la puertorriqueña enfrentará una vez más la eliminación, tras haber sido salvado en seis ocasiones.

Recomendados

En la gala del posicionamiento, Patricia Corcino utilizó su turno para enfrentarse a Rivera, de quien aseguró ha sido una persona irrespetuosa contra ella.

“Acostúmbrate a verme de frente, porque mientras siga en la competencia voy a alzar mi voz y no me voy a acostumbrar a una mala educación de tu parte, unas faltas de respeto y a que me traten como no se merece ningún ser humano”, expresó.

Corcino también le reclamó a Maripily sobre el “mal trato” que alega esta ha realizado en su contra. Del mismo modo, aseguró que no saldrá airosa de la competencia por su comportamiento.

“Soy una persona de Fe, soy una persona objetiva y en su momento, en la manera en que Dios decida y al tiempo de él, se dará el fruto, porque no creo que salgas airosa con tu comportamiento”, añadió.

Posteriormente, Maripily arremetió contra Corcino asegurando que esta es una mujer “vulgar” y “cafre”.

“Tú llegaste hace un mes y estudiaste todos los puntos de la casa, como pegarte a Lupillo para hacer estrategias malas y falsas. No te hagas aquí la santa porque no están en un convento, Puerto Rico sabe la clase de persona que eres, una trepadora y una mujer que le gusta apagar la luz de los demás”, añadió.