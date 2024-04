Patricia Corcino y Lupillo Rivera intentarán provocar a Maripily en el posicionamiento

“Maripily, aléjate de las provocaciones. Ignora todo. Lupillo tiene un acuerdo con Patricia para provocarte y que te expulsen de la casa”, dice uno de los recientes carritos de Felix Arroyo, quien es parte del equipo de trabajo de Maripily Rivera.

De cara a los posicionamientos, sus contrincantes, Patricia Corcino y Lupillo Rivera buscan provocar a la modelo boricua para que la expulsen de la casa.

Ve el carrito aquí.

Esta no es la primera vez que un habitante busca que Rivera salga de sus casillas. La puertorriqueña, Patricia Corcino, quien entró a mitad de competencia, mencionó que Maripily es capaz de hacer una agresión física y así, la remueven de la competencia.

“Yo te lo voy a decir, esto es cuestión de tiempo. Y conmigo ella puede cruzar la línea. Porque no hay peor cosa que le moleste a una persona es que tú la provoques y no le muevas ni un pelo. Eso es una dinamita para otra persona. Y yo tengo esa capacidad. Entonces yo sé que ella en algún momento va a saltar.Y puede que hasta me agreda, pero que lo haga. Paulo, que lo haga, que lo haga. Va a ir sancionada y va para afuera“, dijo Corcino recientemente.

El último encontronazo entre Corcino y Rivera

Asimismo, un último confrontamiento entre ambas boricuas ha dejado de qué hablar. Rivera entrenaba en el gimnasio de la casa y Corcino buscaba utilizar la trotadora.

Corcino, una vez más, le abrió la puerta para cuestionarle cuánto le faltaba de su entrenamiento y Maripily reaccionó.

“Me levanto temprano para que nadie me moleste y tú vienes a chavar. Siempre a mortificar y a tratar de cucarme, si me cucas me encuentras. Es todo lo que te digo, llegaste los otros días y quieres ocupar el lugar mío, yo me levanto temprano para hacer ejercicio, así que respeta mi espacio”, dijo Maripily.

Corcino le respondió: “Dios es grande, ten paz en tu corazón”. A esto, Maripily tuvo otra reacción.

https://fb.watch/rKAyARqSYP/

Maripily, desde el inicio, ha tenido una rutina de ejercicios que tiene intervalos de cardio entre entrenamiento con pesas.

“¿Qué rutina existe que tú te bajes y te subas de la trotada? Eso no existe. Primero, haces tu cardio y luego haces tus pesas, pero como lo está haciendo por joder, esto es lo que yo me he tenido que chupar”, manifestó Corcino.

Luego, al finalizar Maripily, ambas se cruzaron y el encontronazo continuó.