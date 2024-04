Florinda Meza quiere que los programas de “El Chavo” vuelvan a la TV

La actriz mexicana, Florinda Meza, acudió a sus redes sociales para volver a expresar su intención de que los personajes de su fenecido esposo, Roberto Gómez Bolaños— mejor conocido como Chespirito— regresen a la pantalla chica.

En 2020, un fallo legal provocó que los programas de sus icónicos personajes como “El Chavo” y “El Chapulín” no fueran presentados a través de Televisa y toda América Latina en el 2020. Ahora, la mujer de 75 años hizo un llamado a las partes para que lleguen a un acuerdo que sea beneficioso para los fans de la serie.

“Lo he dicho antes y lo repito ahora: Yo quiero que regresen los programas. Televisa también quiere. La magia sigue esperando”, dijo Meza en una imagen en la que aparece la foto de Roberto Gómez Bolaños y sus personajes más icónicos: El Chavo, el Chapulín Colorado, el Dr. Chapatín, el Chómpiras y Chaparrón Bonaparte.

Antes de esto había publicado un comunicado en su misma cuenta de Instagram, en el que reiteró que no pretenden entrar en una pelea con sus hijos por cuestiones de dinero.

“Quiero aclarar que, hasta el día de hoy, NO HE DEMANDADO A NADIE, no es mi deseo y espero no verme en la necesidad de hacerlo, por ningún motivo. Nunca he buscado un conflicto con los hijos del amor de mi vida. La última voluntad de Roberto me exige intervenir para custodiar su legado, porque él confiaba en mí y así lo dispuso en su testamento”, agregó la intérprete de Doña Florinda.

“Si ellos quieren, podemos solucionar esto de inmediato; es urgente que regrese la risa a los hogares. Mi dignidad como ser humano me mueve también a defender mi trabajo, mis derechos literarios, mi imagen y mi vida privada con mi Rober, porque nuestro amor no sólo duró 40 años, SIGUE VIVO”, destacó, según reseña de Infobae.

Desde que se anunció la bioserie, prevista para algún momento de este 2024 por la plataforma de Max (antes HBO Max), apareció el rumor de que Florinda Meza iba a demandar por el uso de los personajes. Entonces, la misma actriz y viuda de Roberto Gómez Bolaños aclara que no iniciará acciones legales contra los hijos del amor de su vida, pero advierte que no quiere que se use su nombre.