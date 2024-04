Series que son parecidas a Sex and The City y que no te debes perder

La serie Sex and The City sentó las bases de las comedias románticas y esa sensación de sororidad que las mujeres buscan en cada grupo de amigas que hacen. La serie se estrenó en HBO en 1998 y dio paso a nuevas ideas sobre lo que podía ser la televisión.

Casi todos los elementos de Sex and The City se convirtieron en iconos. El vínculo entre los cuatro personajes principales fue una de las partes más cruciales de la serie. Además, el énfasis en la moda y la representación de la ciudad de Nueva York como quinto personaje principal también definieron la producción.

Si eres fan de la franquicia y estas buscando algo que se le asemeje, te dejamos una lista con algunas otras producciones, varias también producidas por HBO y disponibles ahora en Max, que se le parecen a Sex and The City:

Girls | MAX

Girls es, en esencia, la versión millennial y más cruel de Sex and The City. “Hannah aspira a ganarse la vida escribiendo. Mientras tanto trabaja como becaria sin cobrar. De un día para otro, sus padres le comunican que no piensan mantenerla más. La serie arranca ese día fatídico y sigue la vida de Hannah y sus amigas en Brooklyn, Nueva York. Entre otras, Marnie, asistente de una galería de arte y primas Jessa y Shoshanna”, nos dice la sinopsis de esta serie que además sirve como fascinante cápsula del tiempo de Nueva York en la década de 2010, como Sex and The City lo hizo en los 90 y principios de los 2000.

Younger | Amazon Prime Video

Younger es otra serie de Darren Star (productor de Sex and The City, Emily en Paris, etc.) aclamada por la crítica. “Liza está juntando las piezas de sus relaciones rotas. Después de una revelación de tres temporadas, su futuro en Empirical Publishing está en juego con Kelsey. Mientras tanto, Kelsey está sorprendentemente apegada a Josh; ambos encuentran consuelo en su traición compartida”, es la sinopsis que ofrece Amazon Prime en su página.

Divorce | MAX

Divorce cuenta con el agregado especial de que marca el regreso de Sarah Jessica Parker a la rom-com televisiva. Su papel protagonista es el de Frances, una mujer que intenta navegar por la vida, el amor y la familia a sus 40 años, a la vez que se enfrenta a un largo divorcio. A lo largo de tres temporadas, Frances cuenta con el apoyo de su grupo de amigos, todos ellos enfrentados a sus propios cambios de estilo de vida.