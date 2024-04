Charytín Goyco dedica mensaje a Maripily Rivera: “Es la primera vez que voto tanto por alguien”

La cantante y presentadora de televisión Charytín Goyco acudió a redes sociales para mostrar su apoyo a la empresaria boricua Maripily Rivera, quien ingresó al reality show La Casa de los Famosos el pasado mes de enero.

“Mi @maripilyoficial querida!! Huracán de P.R Soy #teammaripily. Confieso que es la primera vez que voto tanto por alguien en mi larga vida. Gracias por los 25 jeans y 20 tenis que me regalaste cuando hicimos la obra de teatro juntas en #puertorico. No me invites nunca almorzar, porque yo como bajo de sal Que NADIE te quite tu brillo jamás amiga Te amo (sic.)”, publicó Goyco.

Las habitantes puertorriqueñas de la competencia -Maripily Rivera y Patricia Corcino- quedaron nuevamente en peligro de abandonar la competencia en la decimocuarta semana.

Cristina Porta, Lupillo Rivera, Paulo Quevedo, Aleska Génesis y Geraldine Bazán también quedaron nominados.

Metro Puerto Rico entrevistó a su publicista, Carlos Bermúdez, para conocer su impresión al apoyo sin precedentes que ha recibido María del Pilar— nombre de pila de la ponceña— por parte del Pueblo puertorriqueño.

“Esperábamos un apoyo, pero no esperábamos este gran apoyo que tenemos. Sabíamos que Maripily podía crear pasiones, pero sabíamos que podíamos tener algunas zonas de debilidad. Yo creo que la hemos ido atendiendo y, para nuestra sorpresa, la gente reaccionó mejor de lo que esperábamos”, confesó Bermúdez en entrevista con el segmento digital, Metro al Mediodía.

El comunicador detalló que el reto más grande para el equipo de trabajo del “Huracán boricua” era conquistar las nuevas generaciones, por eso, han apostado a maximizar las redes sociales. En el caso de su participación en el programa televisivo, la propuesta consistió en que se mostrara de manera genuina y natural: una persona frontal, pero con buenos sentimientos.

“Le dijimos a Maripily que tenía que ser ella en todo momento. Que se despreocupara en proyectar algo que no hay en ella, que no buscara palabras que ella no tiene, que fuera ella tal cual. Yo creo que eso ha sido lo mejor que ha pasado por ´La Casa de Los Famosos´, tener una persona tan real como ella”, sostuvo.

En cuanto al 24/7, expresó que lo monitorean constantemente para saber las estrategias que manifiestan los otros habitantes en contra de la exmodelo del desaparecido programa televisivo “No te duermas”.

“Esto se trata mucho de percepción, de bregar con la opinión pública. A veces se dicen cosas por estrategia para hacer quedar mal a nuestra candidata y tenemos que buscar cómo cambiamos eso con evidencia, buscando videos para contrarrestar que ella ha sido de tal forma y no es como la están pintando”, explicó.

Sobre la rivalidad que existe con su compatriota, Patricia Corcino, manifestó que la entrada de la exconcursante de Nuestra Belleza Latina (NBL) fue una estrategia por parte de la producción de LCDFL para dividir los votos de los puertorriqueños.

“Yo creo que ella (Patricia) debió haber utilizado otra estrategia. Una estrategia como la que tuvo al principio que se acercó a Maripily, donde pudo hacer una alianza con ella para ir juntas a la final y, saliera la que saliera (victoriosa) iba a haber un apoyo entre ambas, recordando siempre que Puerto Rico es bien fuerte”, comentó Bermúdez.

Al preguntarle al también asesor de comunicaciones de la pre-candidata a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Jenniffer González Colón, si considera que la madre de José Antonio “Joe Joe” García se ha manejado con inteligencia emocional ante las provocaciones de los participantes, en especial de Corcino, respondió que “sí”.

“Tres meses allí (dentro de la casa-estudio) ya ella sabe cómo tiene que funcionar. Ya ella sabe que no puede estar en la confrontación constante y también los mensajes que le han enviado como que tiene que bajar revoluciones, la ha ayudo”, sostuvo.

Continuó diciendo: “Pero ella nunca va a dejar de ser ella y es lo que el público quiere, que no deje de ser ella. Cuando está agita´, la gente dice ´le tiene que bajar porque está agita´, pero cuando Maripily está tranquila empiezan a decir ´Maripily tiene que volver a ser ella, tiene que gritar, tiene que poner a la gente en su sitio”.

Los mensajes a los que se refiere Bermúdez son los famosos “carritos con bocinas” que le envía Félix Arroyo, su protector fuera de la Casa. Los “carritos” son utilizados para mandarle recados a los concursantes desde el exterior, ya que estos no tienen acceso a internet ni telefonía, lo que los mantiene completamente aislados.

Para el experto en comunicación estratégica, la mujer de 46 años logrará el “back to back” para la Isla. En 2023, la modelo y primera finalista de Miss Universe 2019 de ascendencia boricua, Madison Anderson Berríos, ganó el maletín de $200 mil dólares.

“Yo creo que Maripily va a ganar esta edición, que va a haber un ´back to back´ y si no, va a estar en la final. No hay por qué pensar que si gano una boricua el año pasado, no pueda ganar una ahora”, aseguró Bermúdez, quien reafirmó que el voto de los puertorriqueños es clave para que la modelo salga victoriosa.

LCDLF 4, que inició el martes, 23 de enero de 2024, ahora cuenta con 10 habitantes luego de las eliminaciones de Christian Estrada, Leslie Gallardo, Fernando Lozada, Mariana González, Sophie Durand, Daniela Alexis “Bebeshita” Barceló, Robbie Mora, Guty Carrera, Alfredo Adame, “La Bronca”, Isis Serrath Gutiérrez, Ariadna Gutiérrez y Clovis Nienow, las renuncias de Thalí García, Gregorio “El Titi” Pernía y Pedro “La Divaza” Figueira y la expulsión de Carlos Gómez.

La final de la controversial competencia se emitirá el lunes, 20 de mayo.