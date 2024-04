Bad Bunny pierde en todas las nominaciones de los Latin American Music Awards

A pesar de estar nominado en varias categorías, el exponente urbano más exitoso de estos momentos Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny no ganó en ninguna categoría de los premios Latin American Music Awards que se llevaron a cabo en la noche del jueves.

Cabe destacar que en la mayoría de estos premios, los galardones se otorgan a los artistas que asisten al evento, el boricua no estaba presente debido a que se encuentra trabajando en su gira por los Estados Unidos.

Bad Bunny fue superado en la categoría de artista del año por la colombiana Karol G, al igual que en canción del año donde estaba nominado por el tema “Un X 100 To”, el premio fue para Karol G y Shakira con “TQG”. Igualmente, en la categoría de Álbum del Año, el boricua estaba nominado por “Nadie sabe lo que va a pasar mañana”, pero el premio fue otorgado a “Mañana será bonito” de Karol G.

Por otro lado, en la colaboración del año Bad Bunny estaba nominado por “Un X100to” con Grupo Frontera, el premio fue para “Yandel 150″ de Yandel y Feid. Del mismo modo, el boricua nominado para ‘Artista streaming del año’ fue superado por Feid en esa categoría. Además, en la categoría artista global latino del año, Bad Bunny fue superado por Karol G.

En “canción global latina del año”, Bad Bunny fue nominado por “Un X100To” pero la ganadora fue “Classy 101″ de Feid y Young Miko. El premio “Mejor artista urbano” donde igualmente estaba nominado fue para Karol G, quien también ganó mejor álbum urbano.

De la misma forma en mejor canción y mejor colaboración Bad Bunny fue superado por Feid.

En la ceremonia transmitida en vivo desde la Arena MGM Grand Garden de Las Vegas, Karol G y Feid, ambos astros colombianos, se llevaron seis premios cada uno.

Karol G ganó en la categoría de artista del año, canción del año y álbum del año, mientras que Feid destacó, entre otras, en la categoría de artista streaming del año. Karol G no pudo estar presente en la ceremonia, pero Feid subió un par de veces al escenario, primero junto a Farruko y Jay Wheeler para celebrar a Yandel, quien recibió el premio Latin AMA Pioneer, y luego para un número musical sólo con Yandel, con el cual cumplió un sueño de presentarse con uno de sus ídolos. Yandel y Feid se impusieron además en la categoría de colaboración del año por “Yandel 150″.

Al recibir su premio presentado por Arcángel, Yandel habló sobre el empeño que requirió su trayectoria.

“Desde 1998 escogí estar en esta carrera por mi amor a la música, y la verdad de esos comienzos cuando el reggaetón no era nada, se viven momentos con mucha piedra en el camino, pero cuando no pierdes la fe y te propones dedicación, esfuerzo, le metes pasión no hay nadie ni nada que te detenga, lo vas a lograr”, manifestó.