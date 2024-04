Puerto Rico es destino para ver grandes artistas

Jorge Pérez, presidente de ASM Global, empresa que administra el Coliseo de Puerto Rico, resaltó el impacto positivo que tienen los conciertos y eventos de entretenimiento en Puerto Rico para el turismo local e internacional.

Pérez destacó que, según datos recopilados, cerca del 15 % de los boletos vendidos para eventos en el Coliseo José Miguel Agrelot y el Coca Cola Music Hall provienen de fuera de la isla. Este flujo de turistas también contribuye al aumento de las noches de hospedaje y el gasto en actividades recreativas y gastronómicas, lo que demuestra el impacto económico positivo del turismo de entretenimiento en la economía local.

“No significa que la totalidad de esa población está viajando. Puede haber gente que tenga tarjeta con direcciones de afuera y vivan aquí, pero sí sabemos que por lo menos un 10 % está viajando al exterior y eso crea noches de habitación, crean movimiento económico, aunque si es diáspora muchos se pueden quedar en casas de familiares”, explicó.

ASM Global, en colaboración con Discover Puerto Rico, implementará la campaña Stay One More Night para alentar a los asistentes a convenciones y eventos en el Centro de Convenciones de Puerto Rico a extender su estadía. “Esta colaboración estratégica ayuda a promover la isla como un destino no solo para el turismo de ocio, sino también para el turismo de negocios y convenciones”, señaló.

En cuanto a la selección de eventos y artistas, Pérez explicó que se realiza en estrecha colaboración con productores locales y agencias de artistas. Se busca ofrecer una programación variada que atraiga a diferentes tipos de público y amplíe el alcance internacional de Puerto Rico como destino de entretenimiento. La diversidad de eventos contribuye a enriquecer la oferta cultural de la isla y atraer a un público diverso.

“Hemos tenido como prioridad tener una programación más variada, pues entendemos que hay un público que está ansioso de tener entretenimiento”, afirmó Pérez. “Por ejemplo, tuvimos a Juanes en el Coca Cola Music Hall y a Diego el Cigala, un artista de flamenco reconocido. Son dos géneros diferentes, rock en español y flamenco, que muestran nuestra diversidad musical”, dijo.

“Este fin de semana en el Coca Cola tenemos a Stryper, un grupo anglo de rock, y a Bizarap, un productor de música urbana que ha colaborado con grandes artistas de Puerto Rico”, añadió.

Pérez explicó cómo la variedad de eventos, desde conciertos hasta espectáculos familiares, contribuye a atraer a diferentes grupos demográficos. “En mayo tendremos Disney on Ice en el Coliseo, un entretenimiento familiar, y en julio el Repechaje Olímpico, un esfuerzo que hicimos para traer eventos deportivos de alto nivel”, dijo.

Entre los próximos eventos destacados, Pérez mencionó a Carín León y Christian Nodal, artistas de música mexicana que han ganado popularidad en Puerto Rico, así como el concierto de Evanescence.

“La variedad en nuestra programación apela a diferentes grupos demográficos y atrae tanto al público local como a los turistas”, explicó Pérez. “Por ejemplo, para alguien en Florida, puede ser más conveniente viajar a Puerto Rico para ver a Carín León o Christian Nodal. Esto no solo genera estadías, sino también impulsa el turismo en la isla”.

A futuro, Pérez expresó optimismo sobre el potencial de Puerto Rico como destino de entretenimiento. Destacó la rica cultura de entretenimiento en vivo de la isla, su infraestructura de clase mundial y su oferta gastronómica excepcional como elementos clave para atraer a visitantes de todo el mundo. Además, la exposición global de artistas puertorriqueños, como Bad Bunny, contribuye a fortalecer la reputación de la isla como un destino de renombre internacional.