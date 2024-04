“Míster Afinque” se convierte en doctor

Con la solemnidad que distingue un acto protocolar universitario, pero con gran entusiasmo y emoción, la Universidad Interamericana de Puerto Rico celebró la ceremonia académica en la que se otorgó el grado de Doctor Honoris Causa en Música, al destacado percusionista, compositor y director de orquesta Fernando Luis “Willie” Rosario Marín. La música fue parte protagónica de la ceremonia y la presencia de Míster Afinque, fue suficiente para hacer del evento uno memorable.

La Junta de Síndicos y el presidente de la Universidad Interamericana, doctor Rafael Ramírez Rivera, destacaron el desempeño y los logros de este gran músico puertorriqueño que lo hacen merecedor de esta importante distinción. “Es un honor otorgarle el grado de Doctor en Música Honoris Causa al maestro Rosario, reconociendo su extraordinario legado y su valioso impacto en el mundo musical. No sólo reconocemos sus logros musicales, sino también su calidad humana, ya que don Willie Rosario personifica la pasión, la dedicación y la excelencia que promueven los valores de nuestra Universidad”, , expresó Ramírez Rivera.

“La trayectoria de Willie Rosario es ejemplo que trasciende generaciones; es un obsequio a nuestros estudiantes del Programa de Música Popular de este recinto Metropolitano, dado que representa la lucha por conseguir el éxito, el esfuerzo por mantener una reputación intachable, el no rendirse ante los obstáculos, y sobre todo, el mantener una familia unida que nos espera al final de una dura jornada. La Junta de Síndicos, de manera unánime, decidió conferir este grado convencida de que reconocemos lo ‘Mejor de Nuestra Patria’”, manifestó en su mensaje, el presidente de la Junta de Síndicos, Domingo Más Rivera.

Un título de doctor honoris causa, es un uno honorífico universitario que se otorga a personas de reconocido prestigio como resultado de sus extraordinarios méritos, relevante trayectoria académica o destacada contribución científica, cultural, técnica, humanística, artística, literaria, religiosa y de impacto comunitario, en consonancia con la trayectoria histórica y los valores e ideales de la Universidad Interamericana de Puerto Rico.

El aclamado Míster Afinque, ha deleitado a los amantes de la música tropical alrededor del mundo con su timbal y dirigiendo su orquesta por 65 años. Nació en Coamo, Puerto Rico, el 6 de mayo de 1924, lo que significa que en las próximas semanas celebrará el centenario de su nacimiento. A los seis años inició clases de guitarra y más adelante de saxofón y percusión.

En el 1946 organizó el conjunto Coamex y a los 17 años se trasladó a Nueva York. En el 1959, nace su primera orquesta destacando los ritmos del Mambo, Cha cha cha, Pachanga y Latin Jazz. En el 1968, realizó la grabación del álbum Two too much, que marcó el sonido de su orquesta con la inclusión del saxo barítono. Escribió canciones para Gilberto Santa Rosa, Tony Vega, Papo Lucca y Bobby Valentín. Compuso Arrepentidos pecadores, Negrita linda y Amigo ¿de qué?, entre otras canciones. Entre sus interpretaciones más reconocidas se encuentran: De Barrio Obrero a la 15, Botaron la pelota, Anuncio clasificado, El timbal de Carlitos, El revendón, Mi amigo el payaso y Cuando no hay cariño. En el 1987, fue nominado a un premio Grammy, siendo la primera orquesta latina en ser nominada a un Grammy americano. Obtuvo varios discos de oro y platino y pertenece al Salón de la Fama Internacional de la Música Latina. Su discografía incluye más de 30 discos. Su música se baila y se escucha en toda América, Europa y Asia convirtiéndose en un embajador musical de Puerto Rico.

El destacado músico, director de orquesta, arreglista y profesor honorario del recinto Metro, doctor Miguel Cubano, tuvo a su cargo ofrecer algunos comentarios acerca del homenajeado.

En su exposición, Cubano destacó la inmensa aportación a la música popular que representa su larga obra en conjunto, desde el género de la salsa. “Este no es ni el momento ni el lugar para analizar técnicamente los tres elementos fundamentales de la música. Solo haré excepción con el ritmo, el elemento primigenio. De esta manera entenderemos mejor por qué al maestro Willie Rosario se le ha llamado con gran acierto Míster Afinque, al igual que El rey del afinque”, dijo el destacado músico y académico. De ahí en adelante, Cubano desarrolló un análisis de lo que es el ritmo, el concepto de afinque en la salsa, del tempo, de la métrica, de los compases. Sus comentarios reafirmaron las contribuciones musicales de Willie Rosario, desde la perspectiva de su conocimiento profesional y su experiencia académica y práctica.

Luego del acto que confirió el grado honorífico, el doctor honoris causa se dirigió al público con entusiasmo.

“Conocedor de nuestra más sincera gratitud a la que se une nuestra familia, por otorgarme la prestigiosa distinción de un Doctorado Honoris Causa en Música de esta respetada y distinguida Universidad Interamericana de Puerto Rico. Lo recibo con el corazón inflamado de alegría así también con humildad y orgullo. Le agradezco al Padre Celestial que la hizo parte de su glorioso deseo. Mi conducta y proceder seguirá siendo igual; hombre sencillo y humilde con las puertas de mi corazón abiertas para ayudar al que me necesite. Ahora más que nunca reforzará mi fe en Dios, el cual nos dicta a ser honestos y creer más en Él. Mis más expresivas gracias a los fanáticos de esta su orquesta, por hacernos de sus favoritas, porque ustedes son los que me han motivado e inspirado a seguir haciendo música. Sin el apoyo de ustedes no habría logrado mi sueño. Muchas gracias”, dijo Willie Rosario.

En la actividad, un conjunto de profesores, estudiantes y exalumnos del programa de Música Popular del recinto Metro, interpretaron el famoso tema De Barrio Obrero a la 15, dirigidos por el director del programa de Música Popular, Ricardo Pons. A la ceremonia asistieron miembros de la facultad de la Universidad Interamericana, funcionarios del sistema universitario, estudiantes, amigos y visitantes.