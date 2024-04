VIDEO: Maripily reacciona a visita de Joe Joe en LCDLF: “Me da fuerzas para llegar a la final”

La empresaria y modelo puertorriqueña, Maripily Rivera, reaccionó a la visita que le hizo su hijo, José Antonio García Rivera— mejor conocido como “Joe Joe”— la noche del martes en el reality show “La Casa de Los Famosos 4″ (LCDLF).

“Contra, llevaba ya tres meses y una semana sin ver a mii hijo, sin escucharlo y sin hablar con él, y yo soy full mamá. El que conoce a Maripily sabe que a Joe Joe— es que mis amores yo soy muy psyco con mi hijo, psyco es que soy muy posesiva— yo lo llamo como cuatro o cinco veces al día”, confesó Maripily en la transmisión 24/7.

“Habían pasado como tres meses y una semana sin escuchar su voz. Hoy fue como llenarme y darme esa energía, y me cambia todo. Me cambia la vida, me da fuerzas para llegar a la final, porque estaba como agotada, me sentía triste”, agregó.

Asimismo, detalló sobre la relación que mantiene con su unigénito que “siempre he estado con mi hijo para arriba y para abajo, él es como mi mejor amigo, nos contamos todo. Si me gusta alguien, si no me gusta, si me peleo con alguien, yo no le escondo nada a mi hijo”.

La mujer 46 años además comentó que reconoce que las próximas semanas serán difíciles, pero que seguirá adelante porque se ha fortalecido como mujer y ha crecido como persona. Afirmó que tiene un “carácter más fuerte” que el que ha mostrado en la pantalla chica.

“Si aquí en este juego no hubiera reglas, hace tiempo hubiese barrido el piso con dos o tres, porque así soy yo. El público me conoce así, pero aquí hay reglas y me tengo que aguantar e ignorar”, sentenció el “Huracán Boricua”.

María del Pilar Rivera Borrero— su nombre de pila— reiteró que el compromiso que tiene con el público, especialmente el puertorriqueño, la mantiene en el juego.

“Estoy feliz. Hoy es uno de esos días que guardaré siempre. Le doy gracias a Dios, a La Jefa de La Casa, a la producción de LCDLF, y a todos los que colaboraron, que hicieron posible que mi Joe Joe viniera, y a ustedes mi público que se lo deben estar disfrutando”, sostuvo.

“Joe Joe” llegó de sorpresa hasta la casa-estudio, ubicada en la Ciudad de México, para visitar a la ponceña.

García Rivera habló primeramente con su madre a través de una “llamada telefónica” que montó la producción para hacerle creer que este se encontraba en España. Posteriormente, realizó su entrada en un automóvil de carreras, deporte del cual este es aficionado.

La empresaria no pudo contener el llanto al encontrarse con su querido hijo, del cual ha hablado en múltiples ocasiones con sus compañeros de la Casa.

La reacción de todos los habitantes fue una muy emotiva al ver el momento del encuentro del joven con su madre. Acto seguido, Joe Joe saludó a todos los integrantes de la LCDLF incluyendo a la también boricua, Patricia Corcino, quien le expresó que “me encantó la entrada”.

Al primero que saludó “Joe Joe” fue a Rodrigo Romeh, quien es el único aliado que la modelo tiene hasta el momento en la competencia. Luego, saludó a José Reyes “La Melaza”, Alana Lliteras, Cristina Porta, entre otros integrantes.

Por último, saludó a Lupillo Rivera con quien tuvo una corta conversación.

“Este es Lupillo con el que peleo mucho”, le manifestó Maripily a “Joe Joe”. Después, Lupillo le indicó a Joe Joe: “Eres un caballero, te felicito”.

La visita de “Joe Joe” a Maripily se estuvo anunciando durante todo el programa y no fue hasta el final de la transmisión que se llevó a cabo el emotivo momento.

En la noche del martes, el integrante del cuarto Tierra, Rodrigo Romeh, se convirtió en el líder de la semana, lo que le brinda inmunidad y no podrá ser nominado en la gala del jueves. Esto coloca el panorama complicado para el resto de los habitantes que no podrían ir contra los dos integrantes de Tierra, donde también se encuentra Maripily, quien ya ha sido salvada en varias ocasiones.