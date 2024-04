Shalimar Rivera y Andrea De Castro le tiran a Patricia Corcino

La controversia entre Maripily Rivera y Patricia Corcino en ‘La Casa de los Famosos’ ha capturado la atención de todos los puertorriqueños y ha despertado pasiones entre los fanáticos del reality show de Telemundo.

Entre las personas que han descargado su furia contra los actos de Patricia Corcino quien se ha enemistado con Maripily, están la animadora Shalimar Rivera y la influencer Andrea De Castro.

Rivera realizó un video en las redes sociales donde acusó de “falsa” a Corcino luego de haber asegurado a sus compañeros que la modelo y empresaria la había insultado en el gimnasio.

“Alguien puede enviarle un carrito y decirle que esto es 24/7 y todo se ve. Si eres falso, eso se ve. No puedo creer esto. Que le recuerden que puede hablar bien bonito, pero si sus acciones dicen otra cosa, lo que va a hablar son sus acciones”, expresó.

Por otro, lado la influencer Andrea De Castro, publicó un mensaje en la red social X (antes Twitter) que muchos atribuyeron como una indirecta a Patricia Corcino.

“No le deseo el mal a nadie pero por fin Puerto Rico está viendo quien es quien. La gente mala se deja ver SOLA”, escribió De Castro.

En el pasado, Andrea De Castro y Patricia Corcino han tenido problemas entre ellas.

Desde que llegó a La Casa de los Famosos, Patricia Corcino, se ha perfilado como la contraparte de Maripily Rivera y muchos aseguran que la producción la colocó allí para ser la rival de la también boricua.

Joe Joe aprovechó su visita a Maripily para pedirle que “le baje al adobo”

Luego de su visita a los estudios de La Casa de los Famosos de Telemundo, el hijo de Marpily Rivera, José Antonio García Rivera, agradeció a la fanaticada boricua por el apoyo brindado a su madre.

A través de una publicación en la página oficial de Maripily, Joe Joe, describió un poco lo que fue su visita al estudio donde han vivido los famosos por los pasados meses y en forma de broma aseguró que le pidió a su madre que disminuyera las cantidades de condimentos que le está echando a la comida y que ha sido parte de los meses que le han hecho en las redes sociales.

“¡Estoy de vuelta y lleno de alegría! Cumplir este sueño ha sido una experiencia inolvidable, y no habría sido posible sin el apoyo que cada uno de ustedes le dan a mi mamá. No saben lo feliz que la dejé en La Casa de los Famosos Ella me enseñó toda la casa, y hasta subí a la suite. Me presentó a cada uno de sus compañeros y se que se quedó tranquila. Ahh y le dije que le bajara un poco al adobo Ahora, llevo conmigo no solo el logro de un sueño, sino también la reacción de un pueblo lleno amor y de apoyo a mi mamá. Jamás olvidaré como nos hemos unido”, expresó Joe Joe.