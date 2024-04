¿Quiénes serán las participantes de RuPaul Drag Race All Stars 9?

La anticipación está en su punto máximo mientras Paramount+ y World of Wonder han anunciado oficialmente el elenco de la esperada temporada 9 de “RuPaul’s Drag Race All Stars”. Esta temporada contará con ocho exconcursantes de temporadas anteriores de “RuPaul’s Drag Race”.

Competirán por un premio mayor de 200 mil dólares, pero con un giro inédito. Por primera vez en la historia de “Drag Race”, el premio será donado a la organización benéfica elegida por la persona ganadora. Este gesto significativo es posible gracias a The Palette Fund, una fundación comprometida con el cambio social en comunidades desfavorecidas.

Finalmente se han revelado las participantes de “RuPaul Drag Race All Stars” temporada 9

La temporada 9 de “All Stars” está programada para estrenarse el 17 de mayo en Paramount+, con un emocionante estreno de temporada de dos episodios presentado por RuPaul y producido por World of Wonder. Los episodios subsecuentes se lanzarán cada viernes, junto con nuevos episodios de “RuPaul’s Drag Race All Stars: Untucked”. Estas son las participantes:

1. Angeria Paris VanMichaels (Temporada 14): Esta talentosa reina de Atlanta ganó dos desafíos principales durante su temporada y está jugando por el National Black Justice Collective.

2. Gottmik (Temporada 13): Gottmik hizo historia como el primer hombre trans en competir en “Drag Race” y está jugando por Trans Lifeline.

3. Jorgeous (Temporada 14): Conocida por su dominio en lip-sync, Jorgeous está jugando por la National Alliance on Mental Illness.

4. *Nina West (Temporada 11): Ganadora de dos desafíos principales en su temporada, Nina West está jugando por The Trevor Project.

5. Plastique Tiara (Temporada 11): Con una gran base de seguidores en redes sociales, Plastique Tiara está jugando por The Asian American Foundation.

6. Roxxxy Andrews (Temporada 5, “All Stars” Temporada 2): Conocida por sus impresionantes lip-syncs, Roxxxy Andrews está jugando por Miracle of Love.

7. Shannel (Temporada 1, “All Stars” Temporada 1): Pionera en “Drag Race”, Shannel está jugando por la Anxiety and Depression Association of America.

8. Vanessa Vanjie (Temporada 10, Temporada 11): La icónica Miss Vanjie está jugando por la ASPCA.

Con un elenco tan variado y talentoso, la temporada 9 de “RuPaul’s Drag Race All Stars” promete ser una montaña rusa de emociones, con lip-syncs épicos, desafíos desafiantes y momentos inolvidables. Los fanáticos están listos para sumergirse en el fabuloso mundo de la drag una vez más y descubrir quién se alzará como la ganadora de esta temporada histórica.