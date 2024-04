Las raras confesiones de Kim Kardashian: “caliento las joyas con un secador porque odio tener frío”

Aunque los fanáticos Kim Kardashian saben sus excentricidades, nunca imaginaron que una sería más extraña y rara que la otra. Durante una entrevista en Jimmy Kimmel Live! confesó cuáles son ciertas y cuáles no.

Kim Kardashian aclaró rumores sobre ella

Kardashian, de 43 años, reveló que muchas de las especulaciones sobre ella son en realidad correctas. Kimmel le dijo: “obviamente la gente está interesada en tu vida y las cosas que haces y escriben cosas, a veces son ciertas, a veces no”.

“Tengo algunas cosas que son bastante interesantes y quiero que me las cuentes y me digas si son verdaderas o falsas”, agregó el presentador, para luego preguntar: “¿Es cierto que te secas las joyas con secador antes de ponértelas?”.

Utiliza el secador de cabello para calentar sus joyas

“Muy cierto. Porque odio tener frío y cuando te pones joyas frías o algo así con cremallera, solo necesito que esté caliente y luego me lo pongo. O simplemente como un vestido de malla metálica. Cualquier cosa que sea como de malla”, respondió.

La siguiente pregunta de Kimmel fue: “¿Le pides a alguien que te quite la funda de Starbucks de tu café porque odias el sonido del cartón?”, a lo que Kim lo confirmó: “Sí, eso es cierto. Y odio esa sensación. Con quienquiera que esté, simplemente no puedo verlo o no puedo oírlo y no puedo sentirlo. Como si el cartón que se quita del vaso fuera como clavos en una pizarra”.

Duerme con los ojos abiertos

Kim Kardashian reveló también que duerme con los ojos ligeramente abiertos y se lava los pies antes de acostarse todas las noches. Entre tantas habilidades de la estrella de reality, también puede cambiar una llanta sola.

Preparativos de su funeral

Recordemos que, en 2018, Kim contó que hizo una solicitud en su testamento sobre cómo debía peinarse: “Hice una sección que si estoy tan fuera de esto que ni siquiera puedo comunicarme... definitivamente necesito que me hagan el cabello, las uñas y el maquillaje. Quiero lucir lo mejor posible”.