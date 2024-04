Joe Joe aprovechó su visita a Maripily para pedirle que “le baje al adobo”

Luego de su visita a los estudios de La Casa de los Famosos de Telemundo, el hijo de Marpily Rivera, José Antonio García Rivera, agradeció a la fanaticada boricua por el apoyo brindado a su madre.

A través de una publicación en la página oficial de Maripily, Joe Joe, describió un poco lo que fue su visita al estudio donde han vivido los famosos por los pasados meses y en forma de broma aseguró que le pidió a su madre que disminuyera las cantidades de condimentos que le está echando a la comida y que ha sido parte de los meses que le han hecho en las redes sociales.

“¡Estoy de vuelta y lleno de alegría! Cumplir este sueño ha sido una experiencia inolvidable, y no habría sido posible sin el apoyo que cada uno de ustedes le dan a mi mamá. No saben lo feliz que la dejé en La Casa de los Famosos Ella me enseñó toda la casa, y hasta subí a la suite. Me presentó a cada uno de sus compañeros y se que se quedó tranquila. Ahh y le dije que le bajara un poco al adobo Ahora, llevo conmigo no solo el logro de un sueño, sino también la reacción de un pueblo lleno amor y de apoyo a mi mamá. Jamás olvidaré como nos hemos unido”, expresó Joe Joe.

La noche del martes fue una muy emotiva para María del Pilar Rivera “Maripily” cuando recibió la visita de su hijo José Antonio García Rivera, mejor conocido como “Joe Joe” en los estudios de “La Casa de los Famosos” de Telemundo.

García Rivera habló primeramente con su madre a través de una “llamada telefónica” que montó la producción para hacerle creer que este se encontraba en España. Posteriormente, este realizó su entrada en un automóvil de carreras, deporte del cual este es aficionado.

La modelo y empresaria puertorrqueña no pudo contener el llanto al encontrarse con su querido hijo, del cual ha hablado en múltiples ocasiones con sus compañeros de la casa.

La reacción de todos los habitantes fue una muy emotiva al ver el momento del encuentro del joven con su madre boricua. Posteriormente, Joe Joe saludó a todos los integrantes de la casa incluyendo a la también boricua, Patricia Corcino, quien le indicó “me encantó la entrada”.

Al primero que saludó Joe Joe fue a Rodrigo Romeh quien es el único aliado que la modelo tiene hasta el momento en la casa. Posteriormente saludó a José Reyes “La Melaza”, Alana Lliteras, Cristina Porta, entre otros integrantes.

Por último, saludó a Lupillo Rivera con quien tuvo una corta conversación.

“Este es Lupillo con el que peleo mucho”, le dijo Maripily a Joe Joe. Posteriormente, Lupillo le indicó a Joe Joe: “Eres un caballero, te felicito”.

La visita de Joe Joe a Maripily se estuvo anunciando durante todo el programa y no fue hasta el final de la transmisión que se llevó a cabo el emotivo momento. Joe Joe estuvo solo unos minutos en la casa y posteriormente salió.

En la noche del martes, el integrante del cuarto Tierra, Rodrigo Romeh se convirtió en el líder de la casa, lo que le brinda inmunidad y no podrá ser nominado en la gala del jueves. Esto coloca el panorama complicado para el resto de los habitantes que no podrían ir contra los dos integrantes de Tierra, donde también se encuentra Maripily que ya ha sido salvada en varias ocasiones.