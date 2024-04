Desde Andy Montañez hasta Chuwi, los artistas que se presentarán en el Festival Claridad

Un grupo variado de artistas se presentará este fin de semana en el Festival de Apoyo a Claridad en su edición número 49.

El evento se celebrará del 25 al 28 de abril en los predios del Estadio Hiram Bithorn en San Juan.

En esta ocasión, el festival será dedicado al patriota Don Heriberto Marín, en su reconocimiento a su lealtad a la lucha independentista. El salsero Andy Montañez se presentará después de la dedicatoria seguido por la orquesta Sabor a Rumba.

Además de las actividades mencionadas, durante el evento se ofrecerá una presentación especial del cartel conmemorativo diseñado por la artista plástica Ada Rosa Rivera, cuya creación encuentra su inspiración en la dedicatoria del festival.

El festival contará con dos tarimas, en las cuales se presentarán decenas de agrupaciones representativas de los principales géneros que distinguen la cultura artístico-musical del país.

El evento contará con más de 200 artesanos de diversas modalidades creativas, junto con la oferta cultural que incluirá librerías, proyección de un documental “I’m not sorry for what I did” inspirado en la vida de Rafael Cancel Miranda y actividades para los niños.

Durante el cierre del Festival el domingo 28 de abril, se honrará la memoria de Gary Núñez, uno de los colaboradores más leales desde la fundación de la orquesta Plena Libre.

La representación cultural, artístico-musical incluirá la participación de Mapeyé, Del Mismo Racimo, Atabal, Roy Brown y Zoraida Santiago, Mikie Rivera, Intifada, Tata Cepeda, Josy Latorre, Los Chinchillos del Caribe, Chuwi, Sintonía Retro, Victor Blue, Grumpa, Los Skatomikos y Agua, Soy y Sereno.

Del jueves al sábado el festival comenzará a las 5:00 p.m y el domingo a las 11:00 a.m.