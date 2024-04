Aseguran que La Casa de los Famosos de Marpily ha sido muy distinta a la de Madison

Aunque muchas personas piensen que debido a que en la pasada temporada de La Casa de los Famosos una puertorriqueña salió victoriosa este año se haría más complicado el panorama para la actual competidoa de la isla, esto no es para nada un obstáculo.

Así lo dejó saber el relacionista público y parte esencial del equipo de trabajo de María del Pilar Rivera “Maripily”, Carlos Bermúdez, aseguró que existe la posibilidad de un “back to back”. El año pasado la exMiss Universe Puerto Rico, Madison Anderson Berríos salió victoriosa en el programa de televisión.

Sin embargo, Bermúdez quien también representa a la reina de belleza aseguró que la tercera y cuarta temporada del programa de Telemundo han sido escenarios muy distintos.

“Madison era otra cosa, aquella casa era una casa más suave fueron tres meses, Madison no sabía dónde estaba ni donde estaba jugando y utilizó algo que Maripily también usó y es ser genuina. Yo creo que Maripily va a ganar esta edición, que va a haber un back to back y si no gana va a quedar en la final. No hay porqué pensar que si ganó una boricua el año pasado no pueda ganar una ahora”, expresó Bermúdez en entrevista con Metro Puerto Rico.

La realidad es que este año, la puertorriqueña ha tenido que enfrentar oponentes de carácter fuerte y quienes la han traicionado en varias ocasiones. Rivera quien forma parte del “Cuarto Tierra” ha tenido que enfrentar a sus propios aliados y a los integrantes de otros equipos.

Actualmente, Maripily compite con solo un aliado en Rodrigo Romeh quien es el único integrante del cuarto Tierra que queda en la competencia ya que el cantante mexicano Lupillo Rivera decidió mudarse al cuarto Agua.

VIDEO: Esto fue lo que le dijo Lupillo Rivera a Joe Joe en La Casa de los Famosos

El hijo de Maripily visitó la casa para sorprender a su madre en un momento muy emotivo

La noche del martes fue una muy emotiva para María del Pilar Rivera “Maripily” cuando recibió la visita de su hijo José Antonio García Rivera, mejor conocido como “Joe Joe” en los estudios de “La Casa de los Famosos” de Telemundo.

García Rivera habló primeramente con su madre a través de una “llamada telefónica” que montó la producción para hacerle creer que este se encontraba en España. Posteriormente, este realizó su entrada en un automóvil de carreras, deporte del cual este es aficionado.

La modelo y empresaria puertorrqueña no pudo contener el llanto al encontrarse con su querido hijo, del cual ha hablado en múltiples ocasiones con sus compañeros de la casa.

La reacción de todos los habitantes fue una muy emotiva al ver el momento del encuentro del joven con su madre boricua. Posteriormente, Joe Joe saludó a todos los integrantes de la casa incluyendo a la también boricua, Patricia Corcino, quien le indicó “me encantó la entrada”.

Al primero que saludó Joe Joe fue a Rodrigo Romeh quien es el único aliado que la modelo tiene hasta el momento en la casa. Posteriormente saludó a José Reyes “La Melaza”, Alana Lliteras, Cristina Porta, entre otros integrantes.

Por último, saludó a Lupillo Rivera con quien tuvo una corta conversación.

“Este es Lupillo con el que peleo mucho”, le dijo Maripily a Joe Joe. Posteriormente, Lupillo le indicó a Joe Joe: “Eres un caballero, te felicito”.

La visita de Joe Joe a Maripily se estuvo anunciando durante todo el programa y no fue hasta el final de la transmisión que se llevó a cabo el emotivo momento. Joe Joe estuvo solo unos minutos en la casa y posteriormente salió.

En la noche del martes, el integrante del cuarto Tierra, Rodrigo Romeh se convirtió en el líder de la casa, lo que le brinda inmunidad y no podrá ser nominado en la gala del jueves. Esto coloca el panorama complicado para el resto de los habitantes que no podrían ir contra los dos interantes de Tierra, donde también se encuentra Maripily que ya ha sido salvada en varias ocasiones.