Anuel arremete contra Feid y asegura que le ganó una demanda

El exponente urbano puertorriqueño, Anuel, reveló a través de las redes sociales que Feid, artista colombiano, lo demandó tras mencionarlo en una canción.

El trapero afirmó que el tema “Mejor que yo” fue censurado y eliminado de las plataformas digitales debido a problemas legales.

‘’El cuernu este me demandó a través de otra persona para el no verse como pendejo ante el mundo. Hasta me la habían tumbado de las plataformas cuando estaba en listados globales.

También se quejó de cómo esta demanda afectó negativamente sus planes de trabajo y la promoción de su música. La canción estaba obteniendo buenos resultados en las listas globales, y la acción legal interrumpió su progreso”, escribió el cantante.

“Me usan como pieza para pegar sus canciones, pero ya le gané la demanda al ‘pescabichito’ ese que ustedes saben quién lo mandó a demandarme, ‘encuernao’”, agregó.

Recomendados

Origen de la demanda

Recientemente, se reveló a través de varios medios de comunicación que la demanda fue iniciada por un escultor colombiano llamado Camilo Rojas, quien reside en Miami.

Rojas demandó al trapero puertorriqueño por utilizar una de sus esculturas sin permiso en uno de sus videos musicales. Hasta el momento, no se ha encontrado evidencia de una conexión directa entre ‘’Fercho’' y esta demanda. Es importante aclarar esta separación entre la demanda y las acusaciones.

Las redes sociales no tardaron en reaccionar, y algunas acusaciones apuntan a que Emmanuel— nombre de pila del puertorriqueño— estaría utilizando el nombre de Feid para llamar la atención y generar más popularidad en torno a su música.

Estas especulaciones se sustentan en el hecho de que el trapero menciona al colombiano en repetidas ocasiones en sus publicaciones, coincidiendo con el próximo lanzamiento de nuevos proyectos.

Este conflicto legal aún no ha llegado a su conclusión definitiva. Las disputas legales suelen ser complejas y requieren de un proceso judicial para alcanzar una resolución.

Será necesario esperar para conocer más detalles sobre el resultado de esta demanda y cómo afectará la relación entre estos dos artistas.