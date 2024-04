Jóvenes puertorriqueñas presentarán proyectos de impacto social en Colorado

Siete chicas del Club Girls Who Code han sido seleccionadas para ser reconocidas en la Conferencia ISTE (International Society for Technology in Education) en junio de 2024 en Colorado, EE. UU. Durante este evento, sus proyectos serán presentados ante una audiencia de 20,000 personas, incluyendo maestros, estudiantes, líderes y especialistas educativos de todo el mundo.

El Club Girls Who Code, una organización dedicada a empoderar a niñas y jóvenes en el campo de las ciencias, impactando a más de 580,000 estudiantes. Sus participantes se han destacado por llevar a cabo proyectos de alto impacto social, utilizando tecnologías como la inteligencia artificial para promover la educación financiera saludable, entre otros proyectos que combinan las ciencias del océano y las artes para mejorar la educación.

El Club estadounidense proporciona respaldo a las estudiantes de la escuela Christian Nazarene Academy en Toa Baja, animándolas e incentivándolas a incursionar en las tecnologías. “No hay suficiente representación femenina en la industria de las ciencias de la computación”, señaló Maribel Pacheco Rivera, Coordinadora de Tecnología, en una conversación con Metro Puerto Rico.

Las siete jóvenes que asistirán al evento son: Mykaela Berio Marquez, Emilia Flores Font, Jeiliann García López, Nayara Morales Cuadra, Yelianis Rodríguez Pacheco, Kiara Salas Monserrate y Natalia Tejada Ellis, acompañadas por sus maestras Maribel Pacheco Rivera, Anabel Pacheco Rivera y la directora escolar Barbara Pacheco Rivera.

Girls Who Code solicita ayuda para cubrir los gastos de viaje de cada estudiante que asistirá a la conferencia ISTE 2024.

“Estamos solicitando, pasaje de avión, transporte terrestre, hotel y dieta de las siete chicas que van a estar participando”, indicó Pacheco Rivera.

Para apoyar a estas chicas destacadas en la tecnología, pueden hacerlo a través de ATH Móvil en negocio/ ClubGWC.