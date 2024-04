Annette Bening vuelve a liderar Hollywood

En el corazón de la nueva serie ‘Un revés inesperado’ (‘Apples Never Fall’) se encuentra una familia, aparentemente perfecta. Sin embargo, los secretos que han ido enterrando, han creado resentimientos que afloran cuando la matriarca desaparece.

La serie cuenta en la producción ejecutiva con la actriz cinco veces nominada al Oscar, Annette Bening, quien también interpreta a Joy Delaney, la matriarca de la familia Delaney. Cuando Joy desaparece repentinamente, sus hijos comienzan a reexaminar el llamado matrimonio perfecto de sus padres. Sus secretos quedan expuestos mientras la familia se desmorona.

Junto a Benning encontramos al actor Sam Neill, que da vida al marido de Joy, y sus cuatro hijos son los actores Alison Brie, Jake Lacy, Conor Merrigan Turner y Essie Randles. En Pasadena, cerca de Los Ángeles, tuvimos oportunidad de conversar con Annette Benning sobre las oportunidades reales para las mujeres en Hollywood, su lucha por encontrar personajes diferentes a cualquier edad y su pasión por jugar al tenis.

P: Annette este año protagonizaste dos series de televisión. ¿Cuesta encontrar personajes con sustancia para mujeres maduras? John Lithgow dijo que está trabajando más que nunca cuando debería estar jubilado. ¿Es igual para usted?

R: Gracias por la pregunta. Creo que cada vez hay más oportunidades para las mujeres. Hemos llegado a un punto en el que es posible romper los estereotipos de las mujeres, no solo de las mujeres mayores, sino también de las más jóvenes. La industria se ha transformado por completo desde que yo comencé en el negocio. Ahora tengo la oportunidad de interpretar una serie de suspense como es esta y una película donde doy vida a una nadadora excepcional. Eso, hace dos o tres décadas era impensable.

P: ¿Qué destacaría de ‘Un revés inesperado’?

R: En primer lugar, la imaginación de Liane Moriarty. Escribe historias jugosas con personajes igual de jugosos. Y luego Melanie, que cuando entró y se hizo cargo, transformó el proyecto. Cuando leí el guión por primera vez, hablé con Melanie. Su conversación me emocionó mucho porque me di cuenta de que estaba obsesionada y se había comprometido de verdad con la serie. Esta es una de esas raras oportunidades que pasan una vez en la vida. Fue muy divertido para mí porque nunca había desarrollado un personaje en tantos episodios. Mientras trabajábamos, estábamos hablando y cambiando detalles, y fue gracias a Melanie que todos los actores nos involucramos porque ella estableció una atmósfera de comunicación y colaboración. Ha sido una alegría interpretar un personaje tan rico y tan divertido.

P: Volviendo al tema de su carrera. En su último proyecto, interpretó a alguien que nadó mucho más tiempo de lo que nadie creía posible. ¿Eso le cambió o le inspiró de alguna manera?

R: Diana Nyad es una mujer extraordinaria. Tengo que admitir que desde muy joven, y yo comencé en el teatro, imaginaba que seguiría actuando a mi edad. Poco a poco, a medida que ha ido pasando mi vida, nunca he cambiado de opinión. No sé por qué, pero siempre pensé que podría trabajar a cualquier edad. Tal vez sea porque siempre he admirado a las actrices que eran mayores que yo. Las veía envejecer y las veía seguir actuando y trabajando. También me siento un poco liberada, porque he tenido mucha suerte en mi profesión. Yo he tenido oportunidades que han recibido mucha atención, más de la que yo esperaba y eso ha provocado otras oportunidades. Mi carrera no supera mis sueños. Tengo lo que he imaginado y también me gusta mi vida fuera del trabajo. Cuando me involucro en un proyecto es porque sólo quiero estar ahí. Porque me encanta. Me siento afortunada de haber sido elegida para trabajos que me brindan alegría y tengo la suerte de llevarme bien con mi profesión. A veces hay una persona en el rodaje que no está contenta por cualquier motivo, eso es posible y todos estamos familiarizados con esa situación, pero fuera de esos momentos, mi carrera es extraordinaria. La vida es demasiado corta para hacer cosas que no quiero y que no tengo que hacer. Mi mamá tiene 95 años. Ella es una persona increíble. Ella me inspira a seguir adelante.

P: ¿Qué trata de compartir a través de los personajes que interpreta?

R: Vaya, esa es una gran pregunta y no sé si soy lo suficientemente articulada para responder. Creo que la forma en que nos vemos a nosotros mismos es a menudo la forma en que nos hemos visto representados. Por eso, necesitamos ampliar esa narrativa. Ciertamente, en la vida vemos mujeres, ya sabes, mayores de 60, 70, 80 años, viviendo vidas interesantes, haciendo todo tipo de cosas diferentes. ¿Cuánto las vemos en la pantalla? Para mi, eso es lo interesante. Esa es mi lucha. En mi propia experiencia con mis amigas, me he encontrado en un nuevo capítulo en la vida, algo que les sucede a todas las personas que han tenido hijos. Mis hijos tienen sus vidas y yo he vuelto a trabajar. Pero incluso mis amigos que no han tenido hijos, llegan a los 60 y quieren hacer cosas diferentes e interesantes. Me gustaría saber porque a los hombres, cuando cumplen 65 años, no les hacen preguntas sobre cómo ser un hombre maduro. Quizás suceda, no lo sé. Tenemos que dejar de lado ciertas formas en las que aceptamos ver a las mujeres, o cómo estamos acostumbrados a verlas, porque limitan la forma en que se retrata y se ve a las mujeres. Quiero decir, todavía vivimos, como mencionó mi hija ayer en una cena familiar, dentro de una estructura patriarcal. Seamos realistas. Las cosas están cambiando, ciertamente. Pero se nos sigue preguntando por nuestro techo porque hay muchos prejuicios inconscientes. En la vida real, hay todo tipo de mujeres interesantes que hacen cosas diferentes a medida que crecen. Yo me encuentro con ellas en los guiones. Pero, y esto es importante, no se trata sólo de personajes fuertes. Eso es una especie de cliché: Oh, es un personaje femenino fuerte, pero un personaje fuerte es uno lleno de matices que tiene defectos, que mete la pata, que hace algo incorrecto, que está loca o es excéntrica de alguna manera. Así también es la gente. La gente tiene todos estos colores diferentes. Quiero decir que sí, los personajes fuertes son geniales, pero un personaje fuerte que tiene vulnerabilidad es mucho más interesante.

P: En la serie, uno de los temas son los secretos que guardamos en las familias. ¿Es usted una mujer de secretos?

R: Qué gran pregunta, pero no creo que vaya a contestar de una forma directa (risas) Mi gran consejo a los actores jóvenes sería decirles que mantengan su privacidad. Que guarden su vida privada de la opinión pública. Es muy importante en este momento, especialmente con las redes sociales porque existe esta cultura de que cada evento de tu vida debes compartirlo con el público porque se lo debes a la fama. Tal vez el péndulo oscila ahora en otra dirección porque, por supuesto, en el pasado solía ser lo contrario. Solía ser que todo el mundo se moría por mantener su privacidad. No en el trabajo. En el trabajo los actores tenemos que exponernos. Ese es nuestro trabajo. Y debemos tratar de hacerlo de la manera más sincera posible, lo cual es interesante porque incluso cuando eliges ser actor y te expones, hay una parte de la psique que te dice: protégete. Y tienes que decir: no, no. Se trata de quitarse la máscara y exponerse. En el trabajo, ese es el trabajo. Pero en nuestra vida privada, debemos guardar cierta privacidad. Creo que es importante y no se trata sólo de la gente pública como nosotros, sino también de la gente común y corriente. Creo que tener algo de privacidad es fundamental. Ese es mi secreto.

P: ¿Cuál es su relación con el tenis, juega al tenis?

R: He tenido que aprender a jugar para la serie. Participé en un torneo de tenis en la secundaria. Jugué un campeonato de dobles con Joan Osbourne. Nos apuntamos y ganamos porque las contrincantes no se presentaron, llegamos a la final y perdimos. Esa ha sido toda mi experiencia en el tenis. Pude practicar para la serie y lo disfruté muchísimo.

P: ¿Cómo ha sido la experiencia de trabajar con Sam Neill?

R: Estoy loca por él. Había hecho pública su enfermedad justo cuando empezábamos el rodaje y me he enamorado de su personalidad. ¿Qué te puedo decir? Siempre estuve enamorada de él durante años, pero nunca, nunca lo había conocido. Es un ser humano maravilloso y, francamente, estaba lleno de energía por el hecho de que estaba trabajando. Todos estábamos asombrados con él, estábamos asombrados por cómo se comportaba. Y por cierto, él, como el resto de nosotros, sólo quería pasar un buen rato. Él fue quien se aseguró de que eso sucediera. Me llevó a un lado, justo cuando empezamos y tuvimos una conversación muy cercana. Es un amigo y una persona increíble. En su papel, lo que hace es muy convincente. Actuar es escuchar, actuar es responder. Le das todo a tu pareja y luego no tienes que hacer nada. Cuando tienes a alguien con quien estar que es así, simplemente no te preocupas porque te concentras en esa persona.

23 de abril

es la fecha de estreno de la serie ‘Un revés inesperado’ en la plataforma de video bajo demanda SkyShowtime.