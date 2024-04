Abren última función de “Soy un papá fresita” con Josué Comedy en Ponce

Tras llenarse a capacidad, a más de un mes de la única presentación que tenían programada para el área sur, se abre una nueva y última función de Josué Comedy con su show “Soy un papá fresita”, el viernes, 10 de mayo 2024, en el teatro de la Pontificia Universidad Católica de Ponce .

Con esta nueva función, la número 17 en la isla, Josué Comedy ha demostrado que el público está en busca de la sana comedia. “Estoy sorprendido con todo lo que está ocurriendo. Llegué a Puerto Rico con una sola función en mente, la del ‘choli’, pero con todo lo que está ocurriendo no puedo estar más feliz y agradecido” expresó el comediante en declaraciones escritas.

“Me he reído desde principio a fin”, “es que nunca imaginé que iba a reir tanto”, “nadie debe perderse este show”, son algunos de los comentarios con los que muchos describen este espectáculo.

“Soy un papá fresita” se ha presentado a casa llena en el Coliseo de Puerto Rico, Coca Cola Music Hall, teatro Yaguez de Mayaguez, Teatro Sol de San Germán y Bellas Artes de Caguas, y continúa su gira en Mayaguez, el 1 de junio, en junio 8 se presentará en Humacao, el 10 y 11 de agosto en San Sebastián y el 31 de agosto en Barceloneta.

“Ver y escuchar reir a mi gente boricua en cada una de mis presentaciones es el mejor regalo que me ha dado esta gira. Hacer “stand up comedy” es mi trabajo, pero este show se ha convertido en un disfrute personal, no siento que estoy trabajando, estoy disfrutando con mi gente. Amo ver el público gozar tanto” terminó diciendo el también libretista.

Los boletos los pueden adquirir a través de Ticketera.com.