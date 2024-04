“¿Ya terminaste de empacar?”: Patricia Corcino y Paulo se la montan a Maripily

A solo horas de conocer quién será el decimotercero eliminado de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos, reality show, de la cadena Telemundo en los Estados Unidos los ánimos continúan caldeados.

Esta tarde, la puertorriqueña Patricia Corcino y el actor mexicano Paulo Quevedo le lanzaron comentarios a María del Pilar Rivera “Maripily” mientras estar terminó de hacer sus ejercicios en el área del gimnasio.

Quevedo quien se encontraba en el patio junto a Corcino y la española Cristina Porta le indicó a Maripily: “¿Ya acabaste de empacar?”.

A lo que Maripily respondió: “Sí, empaqué pero dejé ropa ahí porque como regreso...”.

De inmediato el mexicano le dijo: “Pues te la mandan, yo creo”. La boricua quien no se queda callada le contestó: “Si no tú me la recojes, la maleta. Primero te vas tú antes que yo”.

Paulo: “¿ya acabaste de empacar?”



MariPili: “Si, empaque pero dejé ropa ahí por que como regreso pues no voy a empacar”



🤣🤣#LCDLF4



pic.twitter.com/ZFuW6dhfkQ — LCDLF (@MomentosDeLCDLF) April 22, 2024

Luego de que Maripily entrara la la casa, la también puertorriqueña, Patricia Corcino, se comenzó a reír y aseguró que Rivera regresaría a contestarle luego de pensarlo por varios minutos, asegurando que la empresaria siempre viene con los mismos insultos.

“Tranquila te la empacamos, pa’ que te vayas por ahí pa’ abajo”, dijo Corcino en la conversación con sus compañeros de cuarto. “ella no se va a quedar así, ella va a volver para acá, ella está pensando para cambiar el trepadora y...necesita pensar”, expresó.

Esta noche uno de los participantes nominados tendrá que abandonar La Casa de los Famosos. Entre los nominados se encuentran Alana Lliteras, Maripily Rivera, Rodrigo Romeh y Clovis Nienow.

Anoche, en la gala de controntamientos, las boricuas se enfrentaron y Corcino le dejó saber a María del Pilar que sí es una buena representación de los puertorriqueños aunque esta no lo quiera aceptar.

Hasta el momento, Rivera, ha enfrentado varias nominaciones y siempre ha sido salvada por el público.