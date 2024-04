Pamela Noa responde a Jhayco: “El ataque homofóbico no es contra mi persona porque yo no soy homosexual”

La presentadora de televisión y locutora, Pamela Noa, respondió esta tarde a los comentarios homofóbicos que hizo en su contra el exponente de música urbana, Jhayco, donde la llamó “bucha”.

Fue durante un en vivo publicado en la cuenta de Instagram donde el artista arremetió contra varios colegas del género urbano y comunicadores puertorriqueños.

En el video, se puede escuchar al boricua hablando de Mora, asegurando que es un “bochinchero” y que “no es pana de nadie”. Sobre J Balvin, dice que tampoco es un buen amigo y lo catalogó como un “insecto” que “le copia el estilo”.

“Algunos artistas de ustedes son sendos puercos [...] La gente tiene que saber cómo son estos artistas de verdad. Uno es bueno, uno no habla de nadie, yo estoy en la mía, la gente sabe que estoy en la mía, pero quieren venir a ´sabandijarme´ por debajo el agua. Yo soy un hijo de put*, cabr**. ¿Por qué no te montas en un ritmo?”, sentenció el intérprete de “Holanda”.

Sin embargo, su descarga no sólo se limitó a otros artistas urbanos. El también compositor lanzó varios comentarios contra Jorge Pabón “El Molusco”, Alí Warrington y Pamela Noa.

“Molusco es otro cabr**. ¿Cómo tu vas a decir que eres mi amigo y tener una relación conmigo, y en el programa los otros días me la quisiste montar con mi gata (Mia Khalifa)? Sabiendo que todo el mundo comete errores en el pasado. Teniendo la buena hija que tu tienes, la respeto, pero tu eres un sabandija. Que ella sepa que el pai (padre) es un sabandija”, sostuvo el cantante, quien aseguró que la exactriz de contenido para adultos tiene más dinero que el locutor.

“De mi habla lo que tu quieras [...] Molusco eres sendo insecto”, agregó.

Asimismo, afirmó que Warrington tiene que dejar de comentar que “está apagado” porque la data de sus redes sociales habla por sí sola: “Depués me dice ´no, ese es el personaje, habla con Molusco´. Eres un cobarde cabr**”.

En cuanto a Noa, Jhayco sentenció que era “una bucha” y por eso hablaba de otras mujeres. El término “bucha” se utiliza para referirse de manera despectiva contra mujeres pertenecientes a la comunidad LGBTQ+.

“Siempre está montándosela a las mujeres porque eres senda bucha. En verdad, respeto para eso, no importa, yo estoy con mujeres a veces que, a mi no me importa eso. To´ el mundo puede ser como quiera, yo soy un loco, to´ el mundo es un loco. Me sigues lo que te quiero decir. Pero estas mujeres se la quieren montar a otras mujeres por su pasada como si nunca hubiran hecho nada. El que quiere algo decirme, que se monte y lo diga”, manifestó el sanjuanero.

En respuesta a ello, Pamela reaccionó a estas declaraciones en el más reciente episodio de “El Refugio”: “Déjame aclarar algo rápido […] Yo quiero aclarar el titular de ´Molusco TV´ que decía que ´Jhayco hizo un comentario homofóbico contra mi persona´. No, el ataque homofóbico no es contra mi persona porque yo no soy homosexual. Eso pa´ mi es como que me dijeran ´eres un árbol´, es a mi no me ofende. Ahora bien, utilizar una palabra insultante para ofender con la sexualidad de alguien en 2024 y, acto seguido, decir ´mucho respeto pa´ ellos´, eso es simplemente irracional. Y la racionalidad, Jhayco, es lo único que nos distingue de los otros animales, así que haz la matemática”.

“Yo la verdad le deseo que siga disfrutando, que se nota que la está pasando bien”, concluyó diciendo de manera sarcástica la animadora de “Hoy Día Puerto Rico” (Telemundo).