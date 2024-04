Lanzan nuevo trailer de “Deadpool & Wolverine”

“Deadpool & Wolverine” es una de las películas más esperadas del año. Por esa razón, la semana arrancó de manera explosiva para los fanáticos de Marvel, ya que estrenaron el trailer oficial del filme que verá de regreso a Hugh Jackman como “Logan” y al querido personaje de “Deadpool”, encarnado por Ryan Reynolds.

A diferencia de los otros avances que se habían visto de “Deadpool & Wolverine”, este nuevo material nos muestra mucho más de Logan. Tal parece que estamos ante un Wolverine de un universo muy diferente, alguien que ha sido X-Men, pero que le ha fallado a su universo, y es por esta razón que Wade Wilson sale a reclutar su ayuda, pues el parece estar a punto de perderlo todo también.

¿Qué sabemos de Deadpool & Wolverine?

“La ‘Time Variance Authority’ (TVA), una organización burocrática que existe fuera del tiempo y el espacio, y monitorea la línea de tiempo, saca a Wade Wilson / Deadpool de su vida tranquila y lo embarcará en una misión que cambiará la historia del Universo cinematográfico de Marvel (UCM) junto a Wolverine”, es la sinopsis oficial del filme.

La TVA es una organización que ya vimos previamente en el UCM en la serie de Loki. Esta organización se encarga de manejar que las líneas temporales no se alteren en lo que se conoce como el multiverso dentro del lore de Marvel.

El director Shawn Levy ha dejado claro que no se trata de una ‘Deadpool 3′, a pesar de que se trata de la tercera entrega con Reynolds de protagonista, por lo que ver como este avance muestra más de Wolverine va en línea con esa declaración.

“En cuanto a elaborar la historia de Deadpool y Wolverine, me sentí privilegiado todos los días porque estás hablando de dos grandes estrellas de cine en sus papeles más icónicos. También me dio una oportunidad. Es la tercera película de Deadpool, pero no es Deadpool 3. Es algo diferente que se parece mucho a Deadpool y Wolverine. Y no intenta copiar nada de las dos primeras películas. Fueron increíbles, pero esta es una aventura de personajes de dos jugadores”, aseguró Levy.

Deadpool & Wolverine está pautada a estrenarse este 26 de julio. La cinta forma parte de la fase 5 del UCM y será la única película de Marvel en estrenarse este año.