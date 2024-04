Fiorella Medina y Cristian González representarán a Puerto Rico en Polonia

El pasado fin de semana, la organización de Nuestra Belleza Puerto Rico dio a conocer los rostros de los boricuas que tendrán la encomienda de representar a la isla en los concursos Internacionales Miss y Mister Supranational 2024, los cuales se estarán celebrando en la primera semana del mes de julio 2024, en Polonia.

Fiorella Medina Pérez y Cristian González Pérez fueron presentados oficialmente en una ceremonia concurrida, la cual tuvo lugar en George Music Lounge en Paseo Caribe bajo el lema Supranight.

Como parte de la presentación la directora del certamen Valeria Vázquez, junto a Erick Negrón, animaron y presentaron a Rafael Pagán; Mister Supranational Puerto Rico 2023, y Camille Fabery; Miss Supranational Puerto Rico 2023, quien fue galardonada por la organización internacional con el título Miss Supranational Global Brand Ambassador .

“La honestidad cruda de Camille sobre su historia de vida nos conmovió e inspiró y su trabajo para educar y levantar a la gente es algo con lo que ha estado activa desde 2016. Camille tendrá la oportunidad de dirigirse a las candidatas que compiten por Miss Supranational 2024 durante nuestra Conferencia CSI From the Ground Up de este año para explicarles cómo y por qué puso en marcha su iniciativa”, indicó la organización Internacional en sus redes sociales.

“La organización de Nuestra Belleza Puerto Rico se siente muy orgullosa del logro y desempeño de Camille Fabery al recibir un reconocimiento por parte de la organización internacional. Camille es una mujer luchadora y con una calidad de ser humano digna de emular. De igual manera nuestra organización celebra la llegada de los nuevos representantes de la belleza boricua, quienes estamos seguros que harán que nuestra isla sea referente en el mundo de los certámenes de belleza tanto femeninos como masculinos”, indicó Miguel Deliz, presidente Nuestra Belleza Puerto Rico.

Fiorela Medina, joven empresaria de 28 años, es dueña de su propia empresa la cual fomenta la buena salud desde un enfoque holístico y desarrollo social. De otra parte, Cristian González; Mister Supranational P. R. 2024, es natural del pueblo de Arecibo y actualmente se desempeña como consultor en el área de la banca.

Ambos delegados hablaron de sus respectivas plataformas y cómo están pueden hacer un cambio positivo en la sociedad.

Los representantes boricuas coincidieron que su designación llega en un momento clave de sus vidas y que están más que listos para ser Puerto Rico a nivel internacional. La preparación de ambos estará a cargo de un grupo de profesionales en todas y cada una de las disciplinas necesarias, para que su participación sea una de altura.

Andrea Aguilera de Ecuador ostenta actualmente la corona de Miss Supranational. Mientras, el español Iván Álvarez mantiene la banda de Mister International. Las finales de los concursos serán el 4 y 6 de julio respectivamente.