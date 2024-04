Espectacular ‘drag queen’ asiática hace historia en la temporada 16 de “RuPaul’s Drag Race”

El artista taiwanes Leo Tsao con su espectacular personaje de Nymphia Wind se convirtió el pasado viernes, en el ganador de la temporada 16 del popular programa “RuPaul’s Drag Race”, transmitido por MTV.

Wind, de 28 años, es la primera drag queen ganadora de la dicha versión estadounidense que es originaria de Asia Oriental, compuesta por países como Taiwán, China, Mongolia y Japón.

Mientras, es la segunda asiática en ganar el show, fundado en el 2009 por la famosa drag queen Rupaul Charles, en 13 años. La primera fue Raja en la tercera temporada y quien tiene ascendencia indonesia.

Durante la competencia, Nymphia ganó tres retos y se destacó por sus magistrales looks, pasarelas y humor.

En la final, la ahora nueva ganadora “Drag Race” venció en un doblaje a Sapphira Cristal con la canción “Padam Padam” de Kylie Minogue.

Seguidores del programa aseguran en las redes sociales que esta “hizo al fin justicia” a destacadas drag queens de Asia como Manila Luzon, Jujubee, Kim Chi y Plastique Tiara, quienes tuvieron buenas presentaciones en sus respectivas temporadas, sin embargo no ganaron.

Luego del triunfo de Wind, personalidades como la cantante Lady Gaga y la presidenta de Taiwán; Tsai Ing-wen, han expresaron sus felicitaciones a la draga en las redes sociales.

El tercer lugar de la temporada fue para Plane Jane, quien es originaria de la ciudad de Boston y tiene ascendencia rusa.

Lip Sync final: Nymphia Wind vs. Sapphira Cristal

Final Lip Sync! #DragRace 16 Nymphia Wind vs Sapphira Cristal 🏁🎶🔥 pic.twitter.com/9C4E5gboSr — Drag Holic Puerto Rico (@DragHolicPR) April 20, 2024

La drag queen puertorriqueña Megami, quien reside en la ciudad de Brooklyn, Nueva York, se lució en una competencia de lip syncs en la temporada 16 del programa “RuPaul’s Drag Race” (MTV).

Megami, quien quedó subcampeona de la competencia denominada Queen of She Done Already Done Had Herses, realizó cuatro divertidos doblajes junto a otras eliminadas de la dicha temporada como Q, Amanda Tori Meating y Mhi’ya Imán LePaige.

La artista boricua interpretó conocidas canciones como “What about” de Janet Jackson y “The Shoop Shoop Song” de Cher.

Uno de los mejores doblajes de la competencia fue el de Megami contra Mhi’ya Imán LePaige, quien la eliminó en el séptimo episodio de la temporada. Sin embargo, la “niuyorican” hizo alarde de la comedia con el tema “We got the beat” de The Go-Gos y derrotó a su oponente.

Mhi’ya es conocida como The queen of flips y la lip sync assassin de la temporada 16.

La draga boricua cayó en el lip sync final ante la maquillista y draga de ascendencia nicaragüense; Morphine Love Dion, quien obtuvo el premio de 50 mil dólares y el título de Queen of She Done Already Done Had Herses de la temporada.