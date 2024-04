Bryan Villarini: paternidad, tartamudez y su rol como cara de la comunidad LGBTQ+ en TV

El presentador de televisión y maquillista profesional, Bryan Villarini, reveló en una reciente entrevista con el podcast “Entre Nos” de Metro Puerto Rico que no desea tener hijos con su esposo, con quien está casado hace casi 10 años.

“No por el momento. Es una conversación ya hablada. No es necesario en nuestra relación”, contó el especialista de maquillaje teatral.

“De hecho, mi esposo es maestro, así que ya tiene ese contacto con los hijos y yo no tuviera el tiempo. Yo pienso que la mejor manera de tener un hijo, independientemente el tipo de relación que sea, es siendo unos padres responsables, unos padres con tiempo para ellos y unos padres con ganas para. Por el momento, nuestras responsabilidades actuales no lo permiten y no nos vemos a futuro tampoco”, agregó.

Villarini se abrió paso en la televisión luego del paso del huracán María en 2017, cuando lo llamaron para colaborar con el desaparecido programa “¡Ahora es!” (Univision Puerto Rico). En ese entonces, los teatros estuvieron cerrados por una larga temporada y comenzó a subir videos cortos sobre maquillaje a las redes sociales. Esto lo llevó a ser contactado por la presentadora de ese espacio televisivo, Yizette Cifredo, lo que dio paso a su inicio en la pantalla chica.

Hoy día, el también actor se considera la cara de la comunidad LGBTQ+ y de la afrodescendencia en la televisión puertorriqueña. Afirmó que lo hace desde el “inconsciente”, puesto que ya hay varios sectores en la sociedad que representan ambas comunidades de “manera activa”.

“Una de las personas en las que me fijé grandemente cuando me invitan a empezar a participar en los medios, y evidentemente sin ningún afán de imitarle, pero sí atento a lo que hacía, era la figura de Walter Mercado. Walter nunca se explicó, aún en el documental reciente ´Mucho, mucho amor´, él no explica porque él era como él era. Simplemente cautivó con su conocimiento, cautivó con lo que representaba aún sin decirlo y, muchas veces, principalmente en el mundo de estos renglones que tú me hablas”, sostuvo Villarini, aseverando que disfrutará su paso por el medio de comunicación “mientras dure”.

“Eso es lo que intento, representarlo sin tener que dar el speech, porque yo pienso que las batallas, principalmente las sociales, las tenemos que dar desde muchos frentes”, añadió.

Asimismo, el animador de “Viva la tarde” (Wapa TV) expresó que representa las personas que padecen de trastornos del habla. En su caso, fue diagnosticado a temprana edad con disfemia (tartamudez). No obstante, su paso por el “Teatro Rodante” de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras (UPR-Río Piedras)—donde estudió en el Departamento de Drama— lo ayudó a mejorar su dicción y lo preparó para el trabajo que actualmente desempeña.

“Yo pienso que esas inseguridades, esas condiciones por las que pasamos o que desde nacimiento tenemos, están ahí y el entorno hace que se conviertan en gigantes que te intimidan, o que las minimices y tal vez no las atiendas. Hay que llevar un balance entre esas dos cosas. Hay que saber que no son tan grandes como esos gigantes que te intimidan, pero tampoco las debes de ignorar, porque en el caso mío yo cargaba con una gaguera que era bastante profunda. ¿Y qué hice? Me fui entrenando. Fui desde la universidad bien atento a esas clases de dicción y te das cuenta que son monstruos que uno puede dominar, que se convierten en esas voces que nos hablan, que a veces te debilita, pero tú tienes que empezar a intentar convivir con ella para que te diga, pero cómo tú también contradecirla”, detalló el ponceño.

Villarini considera que su éxito como figura televisiva se debe a su genuidad y espontaneidad, algo que también le agradece a su madrina en los medios de comunicación, Yizette, ya que lo ha guiado para que en su “natulareza” impacte “positivamente” otras vidas.

“Necesitaban a alguien que en algún momento tal vez no se viera tan posado y que a la misma vez tuviera que se yo, cierta habilidad para llevar también temas diversos, que no fuera siempre el chiste y la bachata”, indicó el exbailarín.

De regreso al teatro: “No hay una vida en este mundo que no esté impactada por una gran mujer”

A temprana edad, Villarini se introdujo en las artes escénicas, incluídas el baile y el teatro. Precisamente, su próximo proyecto es un stand-up comedy titulado “Las mujeres de Bryan”. Su fin es reconocer la aportación de grandes mujeres en su vida. Declaró que considera “que no hay una vida en este mundo que no esté impactada por una gran mujer desde el momento de nuestro nacimiento”.

“Yo he tenido la suerte de tener esta colección de mujeres en mi vida que han sido las que me han traído a donde estoy y el mundo apuntando a que pudiera pasar todo lo contrario [...] Es una historia muy cómica en la que cuento cómo yo me pude haber desviado, pero las mujeres siempre me pusieron en cintura. Pero oye, hubo una que también la cuento, que me hicieron la vida de cuadros. Pero tú sabes que se hace el balance también cuando te aprietan la cintura y a veces tú crees que no es lo mejor que te pueden estar haciendo, pero en efecto, cuando ves el resultado te ayudó”, dijo el actor.

Villarini aprovechó la entrevista para develar una anécdota sobre una de las mujeres que le hizo “la vida cuadritos”.

“Una de las grandes frustraciones en el mundo del baile fue cuando una maestra me dijo: ´Si, si, si, si, tú eres muy talentoso en esto del baile, pero tú sabes que a ti lo que te sale es ballet porque ningún otro género, y los príncipes son rubios. A ti las pelucas rubias no te van a quedar bien´”, relató el animador de televisión, quien no quiso dar más detalles e invitó al público a darse cita en el espectáculo.

La pieza teatral subirá a escena los días 24 y 25 de mayo en la Sala de Festivales del Centro de Bellas Artes (CBA) de Santurce. Los boletos está disponibles a través de Ticketera.