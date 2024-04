Adamari López envía mensaje a los que se cuestionan por qué está soltera: “¿Te molesta?”

La presentadora de televisión y actriz puertorriqueña, Adamari López, compartió un video en redes sociales respondiéndole a las “personas indiscretas” que le preguntan por qué no tiene pareja sentimental.

“Primero, por que no quiero. Segundo, porque no tengo tiempo. Tercero, porque no he conocido el indicado. Pero una pregunta: ¿Te molesta?”, dice el video que publicó la copresentadora del programa televisivo “Desiguales” (Univision) en su cuenta de Instagram.

Para acompañar el videoclip, la mujer de 52 años escribió: “Respuesta ideal para cuando te hacen preguntas indiscretas”.

López estuvo casada con el artista boricua, Luis Fonsi. Su historia de amor comenzó en 2002 cuando se hicieron novios. En 2004, se comprometieron y en 2005, llegó uno de los momentos más difíciles para la pareja, en especial para la actriz, quien fue diagnosticada con cáncer de mama. Ya para 2006 la también presentadora de televisión informó que había vencido el cáncer y, posteriormente, se casaron. En 2010, decidieron poner fin a su matrimonio.

Mientras, tuvo una relación durante 10 años con el bailarín español, Toni Costa. Se conocieron en 2011 en el programa de televisión “Mira Quién Baila” (Univision), donde López competía y Costa se desempeñaba como coreógrafo. Precisamente, oficializaron su relación con un beso al final de una coreografía de tango. Ya para 2014, el instructor de Zumba le propuso matrimonio a la animadora con una romántica cita en Punta Cana, donde también celebraron el cumpleaños 43 de Adamari. No obstante, nunca se casaron. En 2015, tuvieron una sola hija llamada Alaïa. En 2021, la expareja se separó oficialmente.