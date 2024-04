¿Falta de respeto? Aleks Syntek tira al inodoro disco de Karol G

El productor y multiinstrumentista mexicano, Aleks Syntek, se encuentra en el centro de la controversia luego de haber lanzado al inodoro un álbum de la cantante Carolina Giraldo Navarro, conocida profesionalmente como Karol G.

Durante una entrevista con Gabo Ramos, Syntek aseguró que el último álbum de la colombiana, “Mañana será bonito”, no fue de su gusto. El artista de 54 años, apareció como invitado en “El podcast + perdido”, donde habló de algunos aspectos de su vida, pero también participó en una dinámica que resultó divertida para algunos y poco agradable para otros.

La razón de ello es que el intérprete de “Te soñé” tenía que elegir entre una lista de discos para saber si le gustaban, o si por el contrario, prefería tirarlos al inodoro. Y vaya sorpresa que se llevaron los fanáticos de Karol G cuando fue la única en ser arrojada, mientras que Danna Paola y Shakira se salvaron por un pelo.

“Fíjate que no me entra. No me entra porque no me identifico con las canciones (...) Tienen que entender que esto no es para alguien de mi edad”, sostuvo Syntek.

En el pasado, Syntek ha estado involucrado en varios conflictos con artistas urbanos, principalmente a raíz de comentarios o posturas que ha expresado públicamente sobre el género urbano y sus exponentes.

En 2018, el compositor generó polémica al expresar su opinión sobre el reggaetón en una entrevista. Criticó el contenido de algunas letras del género y cuestionó su calidad musical, lo que provocó reacciones negativas por parte de varios artistas del género urbano.

En 2016, se desató una controversia entre Aleks Syntek y Maluma, cuando Syntek criticó públicamente la canción “Cuatro Babys” por su contenido “misógino”. Igualmente, Syntek ha expresado su desaprobación hacia el trap y su influencia en la juventud, señalando que promueve valores negativos.